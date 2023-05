Ostia, controlli a tappeto: 4 arresti in poche ore

Si aggirava con fare sospetto per le strade di Ostia, senza sapere di essere osservato da una pattuglia di genti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma. I poliziotti, impegnati in un’attività volta alla repressione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato l’uomo, trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina.

Gli agenti hanno quindi deciso di proseguire la perquisizione nell’abitazione del pusher, dove hanno trovato 1.865 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. Sia il denaro che la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è poi stato convalidato dal Gip.

Altri 3 arresti nella stessa giornata

I poliziotti del X Distretto, nel corso dei controlli delle ultime ore, hanno effettuato anche altri 3 arresti. Si tratta di tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una donna e di due uomini. La prima doveva espiare la pena di due anni di carcere per i reati di rapina e spaccio ed è stata condotta presso il carcere di Rebibbia. Uno dei due uomini, invece, è stato condotto agli arresti domiciliari sempre per reati inerenti gli stupefacenti. Il secondo uomo è stato invece associato in carcere in quanto doveva scontare una pena di quasi due anni per rapina.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.