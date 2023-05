Ostia, maxi indagine per corruzione: 12 arresti, coinvolti funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti

Corruzione a Ostia, 12 arresti e un’ondata di sequestri e perquisizioni. Sono questi i primi elementi che emergono dalla maxi indagine portata avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale (sezione Polizia Giudiziaria) che vede coinvolti imprenditori, liberi professionisti ma soprattutto funzionari pubblici. Ben dodici le misure cautelari spiccate, di cui due in carcere e dieci agli arresti domiciliari. Le indagini, che hanno visto in campo un centinaio di Agenti, sono state coordinate dalla Procura di Roma.

Corruzione a Ostia

L’attività investigativa, portata avanti sia con metodi tradizionali che attraverso l’ausilio di intercettazioni ambientali e telefoniche, è stata portata avanti dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura della Repubblica della Capitale. L’inchiesta ha portato alla luce numerosi episodio di corruzione e gli odierni indagati dovranno rispondere di diverse accuse a loro carico. In corso ancora mentre scriviamo perquisizioni e sequestri.

Arrestata per corruzione il Giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota: “Orologi, viaggi, gioielli e anche l’abbonamento all’Olimpico in Tribuna d’onore” (ilcorrieredellacitta.com)

Arresti per corruzione

Negli ultimi giorni sono state diverse le notizie in merito ad episodi di corruzione che hanno toccato svariati settori. La notizia più eclatante resta quella dell’arresto del Giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota finita in manette insieme ad altri due collaboratori, Ferraro Silvano e Vitto Stefania. I reati loro contestati sono, a vario titolo, quelli di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari ed induzione indebita a dare o promettere utilità. L’indagine era partita in quel caso a seguito di una denuncia di un imprenditore.

Roma, corruzione e favoritismi nella pubblica amministrazione: indagate 60 persone, tra i clienti anche un noto ristoratore (ilcorrieredellacitta.com)