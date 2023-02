Ostia, «Dacci il cane»: prima il tentato furto, poi l’aggressione. Malviventi scappano su un furgone bianco

Ostia. Momenti di paura per una ragazza aggredita da alcuni sconosciuti a bordo di un furgone bianco. La vittima stava passeggiando tranquillamente con i suoi due cani quando, improvvisamente, un furgone bianco le si è avvicinato cercando di sottrarle il cagnolino più piccolo. La ragazza è riuscita a reagire e a riprendersi il cane ma è stata malmenata. Fortunatamente la vittima non ha riportato gravi9 conseguenze anche se la paura è stata tanta. Fatto scattare l’allarme, è partito subito un tam tam sui social al fine di mettere in guardia i residenti del quartiere.

Prima la rapina, poi la brutale aggressione nella casa famiglia: uomo finisce in ospedale

L’aggressione e il tentato furto

I fatti si sono verificati intorno alle 22 di ieri. Siamo ad Ostia Levante e precisamente in via Carlo del Greco. Qui una ragazza che stava portando a spasso i suoi due cani è stata improvvisamente affiancata da un furgone bianco dal quale sono poi scesi tre uomini. I malviventi hanno cercato di sottrarle il cagnolino più piccolo tagliandone il guinzaglio ma il cane più grande ha reagito mordendo il malintenzionato che, con ancora in braccio il cagnolino più piccolo, l’ha lasciato. La vittima, dal canto suo, non si è lasciata intimidire ed ha reagito riuscendo a riprendersi il cagnolino nel momento in cui l’aggressore lo aveva lasciato ma quando la ragazza ha iniziato a gridare i malviventi l’hanno malmenata per poi darsi alla fuga.

Il tam tam sui social

Soccorsa, la giovane è rimasta sotto shock per l’accaduto ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Scattato l’allarme, è subito partito un tam tam sui social al fine per mettere in guardia i residenti del quartiere e scongiurare il ripetersi di simili e violenti episodi. Adesso, toccherà alle forze dell’ordine far luce sulla vicenda e risalire all’identità dei malviventi.