Ostia, duplice omicidio Baficchio-Sorcanera, processo Clan Spada: ergastolo confermato per Ottavio, assolto Roberto

Si è conclusa questa sera, con la conferma dell’ergastolo, la fase processuale dell’appello bis per Ottavio Spada, condannato per l’uccisione di Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’ e Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’, facenti parte di un clan rivale.

L’omicidio era avvenuto in pieno centro a Ostia il 22 novembre del 2011. Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, Francesco Mollace aveva chiesto di confermare la massima pena sia per i mandanti che gli esecutori del delitto.

Assolto Roberto Spada

Ma se i giudici della Corte di assise di appello di Roma hanno confermato la sentenza di condanna all’ergastolo per Ottavio, ben diversa è quella di Roberto. E’ infatti stato assolto, determinando invece una pena di 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Roberto Spada era già stato condannato in via definitiva a sei anni per aver dato una testata al giornalista Rai Daniele Piervincenzi durante un’inchiesta, a Ostia, davanti la Femus Boxe, la palestra da lui occupata. Le domande di Piervincenzi avevano fatto innervosire Spada, che, invece di rispondere, aveva rotto il setto nasale a Piervincenzi con una testata. In quell’occasione fu picchiato anche il cameraman che accompagnava il giornalista.

Per il terzo imputato, Carmine Spada, l’Appello bis è invece da rifare. La sua posizione è infatti stata stralciata a seguito di un impedimento del legale di fiducia e verrà trattata in seguito, in un’altra sezione. la posizione di Carmine Spada.