Ostia, guida ubriaca e senza patente: beccata 34enne

Doveva aver fatto serata presso qualche locale notturno di Ostia, una donna che l’altra sera si era messa alla guida della propria autovettura completamente ubriaca e senza patente. Una situazione che non è passata inosservata al groppo locale dei Carabinieri, che soliti controllare le strade lidensi durante la notte dei fine settimana per la movida notturna, hanno intercettato l’auto della ragazza e l’hanno fermata, appurando come avesse bevuto e non disponesse i documenti per portare la vettura.

La dinamica del fermo a Ostia

La donna, una giovane di 34 anni, probabilmente aveva fatto serata presso di locali notturni nella zona del lungomare di lidense. Proprio in quest’area del territorio, sarebbe stata fermata durante la notte da una pattuglia dei Carabinieri, intenti a fare i controlli di rito per garantire la sicurezza stradale per le strade del X Municipio e in particolare la sua zona balneare. Un esito che è stato nefasto per la giovane, a cui sono stati rilevate due importanti criticità.

Anzitutto dall’atteggiamento sospetto e quasi innervosito, ha fatto trapelare come si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. Come se non bastasse, oltre a guidare ubriaca la propria autovettura, è stata anche trovata senza i documenti per poter circolare. In tal frangente, non aveva appresso la propria patente di guida. Ai Carabinieri che l’hanno fermata, non è rimasto altro che sanzionare la donna e fargli un sequestro amministrativo del veicolo.

Gli altri controlli di Carabinieri sul territorio

Nell’ambito delle attività di verifica sul rispetto delle norme sul lavoro e igienico – sanitarie, i Carabinieri con il supporto dei colleghi del N.I.L. e del N.A.S. di Roma, hanno controllato 3 esercizi commerciali, accertando la mancata attuazione del piano di autocontrollo della gestione dell’esercizio e violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 11.370,00. Per loro è scattata anche la segnalazione all’ASL competente.

Inoltre, in un controllo che ha coinvolto 150 persone e 50 veicoli sul territorio di Ostia, sono stati fermati due soggetti in possesso di 2,7 grammi di hashish, definiti “assuntori” della sostanza stupefacente. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno segnalato entrambe le persone e sequestrato la droga.