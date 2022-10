Roma, pestaggio a Trastevere: “Picchialo! Picchialo!”, calci e pugni al senzatetto svenuto a terra, il video choc

Un video choc. Un’aggressione brutale avvenuta a Roma in Piazza Trilussa a Trastevere. Giovani, forse giovanissimi, che si accaniscano contro un uomo, probabilmente un senza fissa dimora. Il quale però, evidentemente stordito a terra, non reagisce. Ma la violenza non si ferma e i ragazzi continuano ad accanirsi su di lui. A documentare la brutale aggressione un filmato pubblicato da Repubblica.

Il video dell’aggressione al senzatetto in Piazza Trilussa

Secondo quanto si apprende il video risale a sabato sera. Nelle scene si assiste ad un vero e proprio pestaggio contro un uomo seminudo del tutto incapace di reagire o comunque in grado di difendersi. Sono circa le 22.00 del 29 ottobre in Piazza Trilussa a Trastevere, una delle mete più gettonate della movida romana. La vittima è quasi sicuramente un senzatetto che ad un certo punto finisce nel mirino dei giovani. Calci, pugni anche in testa e sul viso senza alcuna remora: “Daje de tacco”, si sente. Qualcuno prova a protestare ma nessuno interviene.

La rissa a Trastevere

Fino a che qualcuno decide che non si può andare oltre. Quindi ingaggia il gruppo degli aggressori sostenuto da altri ragazzi. E così le botte si spostano e in piazza si scatena una rissa prima del fuggi fuggi generale. Nel frattempo il pover’uomo picchiato poco prima resta sdraiato in terra. Adesso sul caso sono in corso accertamenti e forse le telecamere potranno fornire qualche elemento utile per ricostruire l’accaduto. Oltre che chiaramente al video choc girato da qualcuno dei presenti quella sera.

Foto: frame dal video pubblicato da Repubblica.it