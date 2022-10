‘Non ti amo più’, lite di coppia diventa rissa maschi contro femmine: spunta una pistola, ferita una ragazza

Sembra tutto sia nato da una scaramuccia tra fidanzati. Una lite che, però, si è trasformata in un parapiglia, fuori un bar di via Ascanio Sobrero in zona Marconi. La discussione di coppia, non si capisce come, a un certo punto ha coinvolto sei persone che si trovavano fuori al locale in quel momento. Sembra, da una prima ricostruzione degli inquirenti, che qualcuno sia intervenuto per difendere non si sa bene se lei o lui, ma di certo è stato il caos. Una baraonda che ha rischiato di finire davvero male.

I fatti

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, giovedì, 20 ottobre. Un’escalation nata da una lite tra innamorati che si è trasformata in una rissa, con diverse persone coinvolte. A un certo punto poi, una ragazza pare abbia tirato fuori una pistola con la quale ha minacciato i presenti e ha creato il panico. Sono stati attimi di terrore per quanti si sono visti puntare contro l’arma, ignorando di trovarsi di fronte a una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Intanto qualcuno aveva dato l’allarme ai Carabinieri e gli uomini dell’Arma della stazione di Porta Portese sono accorsi. Quando i militari sono arrivati, però, la situazione era ormai calma e le forze dell’ordine hanno dapprima soccorso una ragazza che era rimasta ferita negli scontri, poi hanno ricostruito l’accaduto grazie alle testimonianze dei presenti. Venuti a conoscenza della presenza di una pistola, hanno cercato nelle vicinanze e l’hanno rinvenuta in un cassonetto. A quel punto a parte identificare alcuni dei presenti i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia della ragazza che aveva tirato fuori la pistola giocattolo.