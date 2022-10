Ostia, i camper tornano a invadere piazza Sirio

E’ durata appena poche ore la pulizia di piazza Sirio, storico spazio sul lungomare di Ostia Lido. La piazza era stata liberata dalla presenza dei camper nella giornata 12 ottobre, per consentire le riprese di un film cinematografico all’interno dello spazio. Il Comune di Roma, in via del tutto eccezionale, aveva inserito il divieto di sosta su tutto il parcheggio che contraddistingue la famosa piazza lidense, consentendo in questo modo delle riprese agevoli da parte della troupe cinematografica e soprattutto la sosta dei loro camion.

Una situazione che i cittadini avevano accolto con grande favore, chiedendosi soprattutto perché una simile azione di pulizia della piazza non poteva avvenire abitualmente. Va ribadita però una cosa: la situazione dei camper era stata spostata, piuttosto che essere risolta definitivamente. Infatti i mezzi dei senza fissi dimora e dei probabili turisti in cerca di villeggiatura low cost, si sarebbero spostati di appena un centinaio di metri: avvistati caravan su via delle Quinqueremi, piazzale Magellano e piazza Salvatore Viale, oltre nelle vicinanze della stazione ferroviaria della Stella Polare.

I camper tornano nella piazza di Ostia

Già dalla mattina di ieri, i camper erano tornati a sostare all’interno del parcheggio della famosa piazza lidense. Sono almeno sei i veicoli attualmente posteggiati all’interno del noto parcheggio sul lungomare lidense, che hanno ripreso con tutta tranquillità le loro abitudini come avveniva prima del 12 ottobre. Passati nella piazza verso le ore 19.00 di ieri, era ben osservabile questo stato delle cose. I dimoranti dei mezzi erano tornati ad avere i loro soliti rapporti sociali, con piccoli gruppi di persone seduti sulle panchine di piazza Sirio colti a parlare davanti ai propri mezzi.

Viste però anche scene di degrado. Sul lato della piazza che affaccia su via delle Quinqueremi, avvistate anche persone in mutande prendere dell’area fresca seduti, cucinarsi o entrare nella propria roulotte. Tutto sotto gli occhi dei molteplici automobilisti o passanti che attraversavano il lungomare a quell’ora, oltre poi a tutti quegli appartamenti, e anche attici, che affacciano proprio sulla nota piazza di Ostia e devono quotidianamente sorbirsi queste scene legate all’emergenza abitativa.