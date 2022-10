Nuova Ostia, a via Marino Fasan un balcone a rischio crollo

Si parla tanto, soprattutto negli ultimi giorni, della mancanza di manutenzione all’interno degli alloggi popolari presenti a Nuova Ostia. Se su via del Sommergibile troviamo delle balconate che si stanno polverizzando al sole, su via Marino Fasan troviamo addirittura balconi in a forte rischio crollo. Succede al civico “9” della strada, dove un balcone del primo piano rischia di franare sopra il portone d’ingresso della palazzina.

Una situazione di grave instabilità che interessa però tutta la scala presente su via Marino Fasan. Infatti, la struttura condominiale vedrebbe numerosi ponteggi di sostegno, il tutto per cercare di frenare eventuali rischi di crollo dello stesso palazzo. I mezzi per reggere la palazzo, non solo sono ben visibili al suo esterno e affacciandosi in direzione dei balconi, ma anche nell’area dei parcheggi interrati. Una condizione che non crea assolutamente tranquillità ai residenti locali.

Come vivono questa situazione i residenti della Nuova Ostia?

I cittadini che abitano questo lato del territorio lidense, ormai quasi tutti i giorni telefonano ai Vigili del Fuoco per segnalare un piccolo crollo o cedimento proveniente dalla palazzine. Nel caso specifico, qui le persone hanno addirittura imparato a convivere con l’alta probabilità di una potenziale fatalità che potrebbe avvenire in ogni secondo. Dopotutto non solo il palazzo vede un’oggettiva mancanza di manutenzione, ma anche i ponteggi non godono di ottima salute. Posizionati lì da almeno 15 anni, oggi mostrano ferri arrugginiti e soprattutto pezzi in legno logorati dal maltempo o addirittura rosicchiati dalla presenze di termiti.

Una residente spaventata, ci racconta in merito: “Ormai abitualmente chiamiamo gli Enti competenti per segnalare queste problematiche. Qui, per ovviare al problema, ci consigliano di chiuderci in casa. Non solo evitare di uscire dai balconi, ma anche dalle nostre case: segregati negli appartamenti. Abbiamo tanta paura, perché solo nell’area del portone rischiamo che un giorno possa crollare tutto sopra la nostra terra mentre passiamo dal l’androne. Non parliamo dei parcheggi sotterranei, dove se sbattiamo contro i fragili ponteggi, può veramente venire giù tutta, o una parte, di questa palazzina”.