Ostia, Ilary restituisce le chiavi della Longarina a Totti: riaprono i cancelli alla scuola calcio

Dopo scontri, ‘furti’ di rolex, borse, scarpe e udienze in tribunale per una separazione che si annunciava cruenta, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembra sia arrivato il momento di una tregua. È stata la conduttrice dell’Isola dei Famosi a lanciare un segno di pace facendo consegnare al suo ex consorte le chiavi della Longarina, il centro sportivo conteso tra l’ex campione giallorosso e la sorella della Blasi, Silvia.

Dopo accesi scontri Ilary dà un segno di pace al suo ex

Almeno su una cosa, la struttura sportiva situata a Ostia Antica, una delle coppie più invidiate dal gossip, (almeno in altri tempi ndr), ha trovato un accordo. Si chiudono così i contrasti tra la famiglia Totti e La famiglia Blasi. La Totti Soccer school può tornare a operare. Finalmente i ragazzini che si erano visti chiudere le porte in faccia all’improvviso, potranno tornare a calcare i campi di calcio. Una scelta, evidentemente, dipesa dalla volontà di Ilary che sembra aver deciso, forse proprio in funzione dei tanti bambini che frequentano la scuola calcio, di fare un passo indietro e restituire l’impianto al suo ex.

La sorella della conduttrice diminuisce il debito al fratello di Totti

Ma non si tratta dell’unico segnale che la famiglia Blasi ha dato a quella Totti, perché oltre alla restituzione delle chiavi, la sorella della conduttrice ha anche deciso di ridurre il debito del fratello del Pupone, facendolo scendere da 70mila a 30mila euro. Segnali importanti, forse anche in virtù dei tempi andati e del percorso di vita condiviso, oltre che dei tre figli avuti: Chanel. Christian e Isabel che non potranno fare altro che beneficiare di un eventuale attenuazione dei conflitti tra mamma e papà. Non resta che vedere, ora, come Francesco Totti accoglierà questo gesto dell’ex moglie, se il segnale sarà sufficiente a far calare la tensione tra i due.