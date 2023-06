La ‘Longarina’ al centro dello scontro tra il fratello di Francesco Totti e la sorella di Ilary Blasi: a rimetterci i bambini

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si fa sempre più ingarbugliata e nelle vicende dei due ex coniugi entrano in ballo ora anche il fratello dell’ex capitano giallorosso, Riccardo Totti e la sorella della conduttrice dell’Isola dei Famosi, Silvia Blasi. La questione sorta tra i due è, tutto sommato, semplice, il fratello del numero 10 aveva preso in gestione di campi di calcio della Totti soccer school dalla sorella della più nota Ilary – alla quale er Pupone aveva affidato l’Asd Longarina –, ma essendo moroso da gennaio 2021 gli è arrivata a maggio l’ingiunzione di pagamento, come riporta La Repubblica, che Riccardo Totti ha deciso di ignorare. Una scelta quest’ultima, per la quale è stato messo alla porta.

Il fratello di Francesco Totti messo alla porta dalla sorella di Ilary Blasi

La questione Totti-Blasi rischia di diventare una faida tra le due famiglie e stavolta al centro dell’interesse c’è la Srl Longarina di Francesco Totti. Ma se quest’ultimo ha dato in gestione la società all’ex cognata che puntualmente paga il canone trimestrale di 18mila euro, il fratello dell’ex capitano non ha corrisposto le somme dovute, che ammontano a 40mila euro, per la scuola calcio. D’altro canto, però, Silvia Blasi non avrebbe pagato le somme spettanti per il periodo di pandemia. Ma questa sarebbe un’altra storia, visto che la sorella della conduttrice è pronta a giurare che trattandosi del periodo nel quale Francesco e Ilary erano ancora ‘innamorati’, il primo aveva deciso di sollevarla dal pagamento dei canoni dovuti. Per quanto poi il calciatore avrebbe cambiato idea.

La Longarina al centro della scontro tra le famiglie: Totti e Blasi

Insomma la partita tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra si stia giocando sui campi della Longarina, dove la sorella della conduttrice ha dato il benservito al fratello del Pupone, ma quest’ultimo ha chiesto a Silvia Blasi 170mila euro per i canoni dovuti nel periodo di Covid e l’ha invitata ad andarsene con uno sfratto che sarà esecutivo il 30 giugno prossimo.