Roma, chiusa la Totti Soccer School, genitori sul piede di guerra: “I nostri figli pagano per i loro litigi familiari”

La Totti soccer school ha numerosi aspiranti calciatori iscritti, ma da lunedì i campi di calcio della Longarina sono chiusi. Un fatto che ha fatto insorgere i genitori dei piccoli sportivi furiosi perché i bambini si trovano a dover pagare per beghe familiari. Insomma sembra proprio che la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si ripercuota anche sul rettangolo di gioco della struttura sportiva a Roma sud, dove gli iscritti alla scuola calcio non possono proseguire con gli allenamenti. A niente è servito l’intervento della famiglia Totti, come riporta Il Messaggero, che ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Cancelli chiusi e i genitori manifestano incredulità e rabbia

Eppure la chiusura della Longarina è avvenuta, a quanto pare, in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. E non solo i giovani calciatori sono rimasti fuori, ma anche il titolare. Sta di fatto che i cancelli sono chiusi con lucchetti e la rabbia dei genitori viaggia sui social. Sono scioccati ed esterrefatti che le vicende personali degli ex coniugi coinvolgano i bambini che, a quanto pare, ancora non avevano terminato la stagione di allenamenti. Le attività della struttura sportiva e il suo futuro sono sospese, mentre proseguono le attività sui campi di Padel che sono gestite da un’altra società.

Dopo i Rolex ora è la volta della struttura sportiva

Quella che è nata come una separazione sottotono, nella quale i due ex coniugi annunciavano, almeno inizialmente, buoni rapporti e toni dimessi per il benessere dei figli si è trasformata in una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Dopo le scarpe, le borse i Rolex, ora è la volta della struttura sportiva che Totti, quando ancora viveva una situazione familiare stabile con la Blasi, ha dato in gestione a quest’ultima. Eppure il giudice, in sede di accordi tra Francesco e Ilary, aveva disposto che la Longarina tornasse nella disponibilità dell’ex capitano giallorosso, un atto che si sarebbe formalizzato il 30 giugno prossimo.

Un tornado quello che ha colpito non solo Francesco Totti, ma tutto il mondo sportivo che ruota intorno a quei campi di calcio, dove a parte gli allenamenti sono previste anche manifestazioni sportive, non in ultimo un torneo per giocatori con disabilità che, nel pomeriggio di oggi, hanno annunciato una manifestazione di protesta.