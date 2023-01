Ostia, immortalato mentre getta rifiuti dal finestrino della macchina: uomo sanzionato con 600 euro di multa

Solite storie di Ostia e dei suoi zozzoni. Sarebbe stato colto in flagrante, nella zona dell’Idroscalo, un uomo, che al volante della propria automobile lanciava dal finestrino dei rifiuti. I vigili sono riusciti a immortalare il gesto indecoroso dell’automobilista, contando sulle riprese video delle telecamere installate in quel lato del territorio. Infatti, nel filmato si vede il volto dell’automobilista, la targa del veicolo e soprattutto il gesto di quando lancia la spazzatura fuori dal finestrino, senza nemmeno fermare l’auto.

Lancia i rifiuti fuori dal finestrino dell’auto a Ostia: automobilista multato

È passato con la sua auto in via degli Atlantici, lanciando al lato della strada dei cartoni senza nemmeno fermarsi, pensando forse di non essere visto: l’uomo, di 57 anni, è stato invece ripreso da una telecamera e sanzionato dal X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti, grazie ad un dispositivo “fototrappola” installato per accertare questo tipo di irregolarità, sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo, una Peugeot 107, che è stato sanzionato per un importo pari a 600 euro.

Questo tipo di accertamenti rientra nel piano dei controlli predisposto dal Comando Generale per contrastare gli abbandoni irregolari di rifiuti, con un rafforzamento della strumentazione tecnologica, in dotazione a tutti i Gruppi, che consente di individuare questo tipo di condotte illecite. Non è la prima volta che il territorio di Ostia deve fare i conti con questi sporcaccioni, che purtroppo approfittano di zone del litorale poco vissute per abbandonare i rifiuti.

Dopo l’Idroscalo, altra zona martoriata dalle discariche abusive è l’area della Pineta delle Acque Rosse. Qui, svuota cantine abusivi e malviventi lasciano i rifiuti non solo all’interno della foresta, ma addirittura sui cigli della strada, come nel caso di via delle Acque Rosse in prossimità del Cineland e via delle Baleniere. Situazione identica anche all’interno della Pineta di Castel Fusano e all’interno della macchia sul lungomare Amerigo Vespucci.