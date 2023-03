Ostia, in manette il ladro del luna park: arrestato in flagrante dentro il Parco IV Novembre

Ostia, in manette il ladro dei luna park: arrestato in flagrante dentro il Parco IV Novembre. E’ finita la carriera criminale del ladro dei parco giochi di Ostia, che nell’ultimo mese aveva seminato il panico tra queste attività. Si era infatti reso protagonista di vari atti di vandalismo, oltre che azioni di scasso verso le macchinette dei vari parchi, dove andava in cerca di monetine all’interno di questi mezzi. Proprio per l’insistente ricerca di monete, l’uomo è stato fermato in flagrante in un parco situato nel centro del Litorale.

Catturato a Ostia il ladro dei parco giochi

E’ stato arrestato a Ostia l’uomo che negli ultimi tempi aveva preso di mira, danneggiandoli e scassinandoli, i parchi giochi e i distributori automatici situati all’interno di scuole e di strutture comunali negli uffici della sede centrale del Municipio e nel centro anziani di via del Sommergibile. Gli agenti del Distretto Lido lunedì sera sono intervenuti in via Pietro Rosa per una segnalazione di furto all’interno del parco giochi.

L’uomo, un 37enne romano, accortosi dell’arrivo degli agenti ha dapprima cercato di nascondersi tra i giochi dei bambini e successivamente, appena individuato dai poliziotti, ha provato, aggredendoli, a fuggire, ma e stato subito bloccato con le monetine, da poco trafugate, che cadevano dalle sue tasche. Per lo stesso, convalidato l’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, e stata disposta la custodia cautelare in carcere.

E’ stato una minaccia per la sicurezza del territorio, considerato come il soggetto era riuscito anche a colpire più volte uno stesso posto (si vedano i casi del Centro Sociale Anziani su via del Sommergibile e lo storico Luna Park di Ostia). Una condizione che aveva spinto a impaurirsi anche l’Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale, che era arrivata a temere ipotetici furti all’interno dei propri uffici.