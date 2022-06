Ostia, inaugurato ampliamento reparto Terapia Intensiva all’ospedale Grassi: raddoppiati i posti letto

È stato inaugurato oggi, alla presenza dell’Assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato, il nuovo reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale G. B. Grassi di Ostia. Nel nosocomio lidense, grazie all’ampliamento della struttura, è stato raddoppiato il reparto già esistente, portando i posti letto da 9 a 18.

“All’Ospedale Grassi di Ostia raddoppiano i posti di terapia intensiva con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma”, ha annunciato D’Amato. “Oggi è una giornata importante per Ostia. Ho partecipato con estrema soddisfazione al taglio del nastro del nuovo Reparto di Terapia Intensiva”.

Presenti il Direttore generale dell’ASL Roma 3 Francesca Milito, il Segretario Generale del Ministero della Salute Giovanni Leonardi e il Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale Gen. Tommaso Petroni.

“Grazie a questo intervento il Reparto di Terapia Intensiva è stato ristrutturato e ampliato con una settimana di anticipo”, ha proseguito D’Amato. “Sono stati realizzati 9 posti letto aggiuntivi. Previsti 12 nuovi posti letto nel reparto di Sub-intensiva e riorganizzati i percorsi interni al DEA del Pronto Soccorso. Potenziare il reparto di rianimazione dell’Ospedale del litorale romano è un’operazione strategica per tutta la rete territoriale. Il Lazio ha in corso circa 80 cantieri per potenziare le terapie intensive e sub intensive e il timing concordato con il Ministero della Salute e la struttura commissariale è di concludere il 60% delle implementazioni entro l’anno.