Ostia. Incendio all’alba, distrutto chiosco di libri: il quartiere si mobilita, ecco come aiutare

Lo conoscono tutti nel quartiere e tutti amano il suo banco di libri usati, da sempre ‘posizionato’ a Ostia, in viale Cardinal Ginnasi. E mai nessuno avrebbe voluto ricevere la brutta notizia, che invece è arrivata questa mattina: quel chioschetto ha preso fuoco, le fiamme hanno avvolto tutti i libri, che in gran parte sono andati distrutti.

Ostia, distrutto chiosco di libri: la gara di solidarietà del quartiere

Poco prima delle 4 di questa notte un incendio divampato, per cause ancora tutte da accertare, ha distrutto il chiosco di libri e danneggiato il muro perimetrale di un circolo bocciofilo, ma il quartiere non è certo rimasto a guardare e subito i residenti si sono mobilitati. Un tam tam sui social, una bella gara di solidarietà per aiutare il proprietario di quel banco: ‘Vi chiedo chi ha libri da regalare li regalasse perché mi piange il cuore. Grazie a tutti’. E subito il post ha fatto accetta di like e commenti perché sono molti quelli che vogliono aiutare, fare la propria parte per rimettere in piedi, si spera il prima possibile, quel chiosco, che è ormai un punto fermo della zona. E il cuore grande dei cittadini sicuramente servirà. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme: sul caso indagano gli agenti del Commissariato Lido di Ostia. Sul luogo anche la Polizia Scientifica per tutti i rilievi.