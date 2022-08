Ostia, investe mamma e figlio e fugge: caccia al pirata della strada

Non si è fermato a prestare i soccorsi. Anzi, dopo aver investito mamma e figlio, che si trovavano in viale Vega all’altezza del civico 54 a Ostia, ha pensato bene di ingranare la marcia e di fuggire via a tutta velocità. Questo è quello che è successo mercoledì 17 agosto intorno alle 15.30, nell’ennesimo investimento che si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

Pirata della strada a Ostia

Mamma e figlio, rispettivamente di 40 e 7 anni, si trovavano in strada, vicino Piazza Vega, quando improvvisamente un’auto li ha falciati. E lì ha lasciati lì, senza prestare soccorso. Anzi, a tutta velocità il conducente della vettura è fuggito via e a nulla è servito il tentativo di un testimone, che aveva assistito alla scena, di fermare la macchina.

Il post sui social

La donna, quella che mercoledì si trovava con il figlioletto, sui social ha pubblicato un post e ha ringraziato le persone che l’hanno aiutata, che non si sono voltate dall’altra parte. Che non hanno fatto come l’auto che li ha investiti, quella che anziché fermarsi è fuggita via. “Noi stiamo bene, grazie a Dio. Scusate ero sotto shock e non vi avevo ringraziato” – ha scritto su Facebook, seguita da decine e decine di commenti di cittadini.

Le indagini in corso

Sul posto mercoledì scorso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare e ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica. Gli accertamenti sono in corso, ma fortunatamente mamma e figlio stanno bene e non sono rimasti feriti.