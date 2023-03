Ostia, la Asl Roma 3 cerca medici e infermieri per il Grassi: come candidarsi

L’ospedale di Ostia, il Grassi, è in cerca di nuove figure professionali da inserire nel suo organico. In particolare il nosocomio è alla ricerca di medici e infermieri. A darne notizia è l’Asl Roma 3 che ha indetto una manifestazione di interesse per dare continuità ai servizi offerti dal presidio ospedaliero che, in questo momento, rischia la chiusura notturna.

L’inchiesta di Crea ha evidenziato una drastica carenza di personale sanitario

Il Centro di Ricerca Economica Applicata in Sanità, il Crea, solo poco tempo fa, ha svolto una indagine grazie alla quale è emerso che in Italia mancano 30mila medici e 250mila infermieri. Una carenza che richiederebbe un investimento di ben 30,5 miliari di euro. Una situazione allarmante soprattutto se si considera che stiamo parlando di uno dei servizi essenziali per la cittadinanza: la sanità.

Quali sono i medici richiesti all’ospedale di Ostia

Purtroppo il Grassi di Ostia non è da meno. E l’Asl Roma 3 ha dato comunicazione di esser alla ricerca di figure professionali da inserire nell’ospedale, ma i tempi sono stretti. Tra le altre figure richieste ci sono i medici per il servizio vaccinazioni negli ambulatori di Livelli essenziali di assistenza, i Lea. Occorre avere una specializzazione o esser iscritti alla scuola di specializzazione, e frequentare almeno il terzo anno. Le candidature sono aperte e si farà la differenza tra coloro che sono un cerca di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, ma determinato e quanti. Invece, sono alla ricerca di un contratto libero professionale.

Ma mancano anche i medici nel reparto di Anestesia e Rianimazione e, anche in questo caso, si cerca personale con titolo specifico o che siano iscritti almeno al terzo anno di specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Anche il reparto di medicina è carente. Tutti coloro che hanno una specializzazione in Medicina interna e gli iscritti al terzo anno del corso di specializzazione in Medicina Interna potranno presentare domanda.

Una delle carenze principali del Grassi: i medici interni per turni notturni

Resta da colmare, però, un grande vuoto: i medici interni per i turni notturni. In questo caso vengono ricercati laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina d’urgenza ed emergenza, purche dipendenti dalla Asl Roma 3. E anche medici da inserire nei reparti di Pneumologia, Fisiatria, Neuropsichiatria infantile, Medicina del Lavoro e Medicina Legale. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 marzo prossimo.

Ma medici a parte, il Grassi ha bisogno anche di 25 infermieri professionali che verranno inseriti con contratto a tempo pieno e determinato a due anni. In quest’ultimo caso le domande dovranno essere presentate entro il 29 marzo prossimo.