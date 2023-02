Ostia: muore Ionel, il clochard che aveva rifiutato il ricovero per non abbandonare il suo cane

Ostia. Era stato il protagonista di una storia in grado di commuovere tutti i residenti di Ostia Nuova, quando a luglio scorso si era rifiutato categoricamente di essere ricoverato in ospedale per non lasciare da solo il suo fedele compagno, il cane Aron, che sarebbe così finito nel canile della Muratella. E ora, l’uomo ci ha lasciati. Nella giornata di ieri, martedì 14 febbraio 2023, Ionel, senzatetto di origine romena, di 45 anni, che viveva in una roulotte di fortuna a Ostia Nuova, è morto mentre si trovava al pronto soccorso dell’Ospedale Grassi. Gli ultimi giorni di vista sono stati strazianti per lui e il suo cane: non solo un tremendo dolore alle gambe, ma poi anche i crampi allo stomaco, e poi l’apice, una settimana fa, quando ha dovuto cedere Aron per farsi ricoverare in ospedale, come riporta anche Repubblica.

Ionel, trovato dai volontari della Croce Rossa

A quel punto, la Polizia Locale ha dovuto portare Aron presso il canile della Muratella, mentre Ionel era rimasto in ospedale per 5 giorni. Dopo qualche giorno di ricovero, sembrava che le sue condizioni di salute fossero migliorate, e per questo nella giornata di lunedì scorso è stato dimesso dall’ospedale. Dopo il rilascio, Ionel, prima ancora di ritornare alla sua roulotte, era andato al canile della Muratella per il suo Aron, ma quando era arrivato, il canile era già chiuso. Quindi, ha affrontato nuovamente la traversata per ritornare alla roulotte, con l’idea di farvi ritorno il giorno appresso. Ma poi si è sentito nuovamente male.

Aron senza un padrone

Lo hanno ritrovato privo di sensi nella giornata di ieri, martedì 14 febbraio 2023, gli operatori della Croce Rossa. “Avevamo preparato cibo e vestiti perché era appena uscito dall’ospedale, ma lunedì è andato subito al canile e siamo rimasti d’accordo che ci saremmo visti la mattina successiva, cioè ieri. Ma quando siamo arrivati da lui alla sua roulotte lo abbiamo trovato privo di sensi, con noi c’era anche il fratello che ha chiamato l’ambulanza. Lo hanno riportato in ospedale e stanotte ci hanno comunicato che Ionel è morto. Siamo molto dispiaciuti e ora non sappiamo come fare con il corpo, non abbiamo soldi”. Ad assistere Aron saranno ancora gli operatori della Croce Rossa, ora che Ionel non c’è più.