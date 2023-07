Ostia, la magia del Festival degli Artisti da strada: date, programma, dove si svolgerà

Ostia, torna il Festival degli Artisti di strada: il Porto Turistico accoglierà – dal 7 al 9 luglio – acrobati, giocolieri e compositori.

Un salto indietro nel tempo fra mecenatismo e avanguardia. Questo è il Roma Buskers Festival, un evento itinerante che riassume la propria essenza nella quarta edizione che prenderà forma dal 7 al 9 luglio prossimo. Il panorama è quello di Ostia Lido che sarà, per qualche giorno, una finestra sul mondo. Usi, costumi e tradizione degli artisti di strada trovano ristoro e motivazione in uno degli scorci più suggestivi del territorio laziale. In grado di offrire emozioni e curiosità.

La manifestazione prende vita sul Lungomare Duca degli Abruzzi 84, sede del Porto Turistico di Roma, che nell’arco di 72 ore farà esprimere a modo loro acrobati, musicisti e giocolieri nello spirito coinvolgente e aggregante delle arti urbane. In grado di riportare gli equilibri socio-culturali su altri livelli. Estremamente più sensoriali e meno pragmatici. Un viaggio attraverso epoche e stati d’animo che prende forma nei gesti più semplici. Saranno presenti 6 postazioni dislocate all’interno della sede e adibite alle performance degli artisti.

Concerto dei Guns ‘N Roses al Circo Massimo: ospiti, scaletta

Ostia, spazio agli artisti di strada: torna il Roma Buskers Festival

Una vera e propria opportunità per molti di loro, seguendo anche l’esempio di chi ce l’ha fatta: i Maneskin hanno cominciato così, dalle strade della Capitale al palco dell’Eurovision. Roma come il centro del mondo, con vista sulla Marina di Ostia. Spazio anche al buon cibo, con i food truck presenti lungo la strada per consentire – a chi volesse – di godere delle esibizioni presenti e gustare contemporaneamente qualcosa di speciale: più di 60 proposte culinarie a disposizione.

Estate al Maximo a Roma, iniziano i concerti gratis: ecco il programma, aprono la kermesse Le Vibrazioni

Il mito dello street food prosegue tra i sorrisi della gente che sarà emozionata anche dall’estro e la creatività dei Circensema che tornano dopo il grande successo al Circens Dolomities Festival. Insieme a loro ci saranno anche Fil, Cyrious Acro, Aurytrip, Famiglia Danzante, Supercumbia, Floor Legendz, Lev Radagan, Libero Baldoni, Le Vamp, Alberto Aperi, Benedetta Badaracco, Cance, Lorenzo Aureli, A Duo Andaban, e Antonio Lafata. Artisti di prim’ordine che cercano riscatto e si nutrono di applausi.

Il contesto ideale per garantire agli appassionati una serata diversa che può andare oltre la morfologia del singolo evento. Il Roma Buskers Festival è una tre giorni che riconnette fra loro determinate filosofie di vita, alimentando la dicotomia fra caos e creatività. L’estro ha bisogno di essere alimentato anche attraverso i gesti più semplici, come il sorriso di un bambino che guarda il cielo alla ricerca di un trapezista. Atmosfere che sembravano perse e tornano vive grazie alla sana follia di chi – per andare avanti – non ha mai smesso di sognare. È questa la differenza tra lavoro e autentica passione.