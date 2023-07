Concerto dei Guns N’Roses al Circo Massimo: ospiti, scaletta

Il prossimo 8 luglio sono in arrivo al Circo Massimo di Roma, per l’unica data italiana del loro tour estivo, i mitologici Guns N’Roses. La band americana fondata nel 1985 da Axl Rose, Tracii Guns, Izzy Stradlin, Ole Beich e Rob Garder e che ha dominato la scena musicale della fine del secolo scorso si esibirà in una cornice fantastica, circondata dalla Città Eterna. Hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il globo e si trovano al novantaduesimo posto della classifica dei cento migliori artisti secondo Rolling Stones.

Durata concerto e probabile scaletta

Di solito un concerto dei Guns N’Roses include quasi trenta brani di cui sette cover e un lungo special di chitarra da parte di Slash. Il tutto occupa almeno due ore e mezza, bis compresi. Possiamo ipotizzare che inizieranno tra le 21 e le 21. 45, concludendo attorno alla mezzanotte. Ci aiuta in questo il precedente del primo giugno scorso, l’inizio del tour We’re F’N’Back!, partito dalla Ethiad Arena di Abu Dhabi. Nella capitale emiratina sono state eseguite sette cover e quattro bis per un set che si è aperto con It‘s so Easy e si è chiuso con Paradise City. Questa la scaletta pregressa.