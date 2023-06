Concerti luglio 2023 a Roma, artisti e biglietti, da Ultimo ai Maneskin: ecco tutte le date

L’estate 2023 sarà un’esplosione di musica a Roma, con il pieno ritorno dei grandi concerti dal vivo dopo le restrizioni imposte dalla pandemia (l’estate scorsa infatti c’era ancora una cauta ripresa). La capitale ospiterà infatti numerosi eventi musicali di ogni genere, da quelli pop a quelli rock, da quelli indie a quelli rap, per accontentare tutti i gusti e le esigenze dei fan. Tra gli artisti più attesi ci sono Ultimo, Maneskin, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Depeche Mode e molti altri, che si esibiranno in location prestigiose come lo Stadio Olimpico, le Terme di Caracalla e l’Auditorium Parco della Musica. Vediamo insieme quali sono le date e i biglietti dei concerti più imperdibili dell’estate romana 2023!

Concerti Roma, luglio 2023: come acquistare i biglietti

I biglietti per i concerti a Roma verranno venduti quasi esclusivamente online, sui circuiti ufficiali di vendita. Si consiglia di acquistarli con anticipo, per evitare il rischio di esaurimento o di prezzi gonfiati dal secondary ticketing. Inoltre, si ricorda che i biglietti dei concerti annullati nel 2020 e nel 2021 restano validi per le nuove date del 2023, senza bisogno di cambiarli. In caso di cancellazione definitiva del concerto, invece, non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro, ma solo un voucher spendibile per altri eventi organizzati dallo stesso circuito.

le date da non perdere

Ecco un elenco dei concerti da attendere nei luoghi più suggestivi di Roma, citando prima quelli passati da poco ma che vale la pena di ricordare come Andrea Bocelli alle Terme di Caracalla il 10 giugno e Vasco Rossi-il rocker di Zocca- con due date allo Stadio Olimpico, il 16 e il 17 giugno. proseguendo con le date:

Tiziano Ferro: il cantante di Latina presenterà il suo ultimo album “Accetto miracoli” con due show allo Stadio Olimpico, il 24 e il 25 giugno.

Blanco: il rapper bresciano sfiderà lo Stadio Olimpico con un mega-concerto il 4 luglio.

Ultimo: il fenomeno della musica italiana tornerà a casa sua con tre date allo Stadio Olimpico, il 7, l’8 e il 10 luglio.

Depeche Mode: la band britannica farà rivivere i suoi successi storici allo Stadio Olimpico il 12 luglio.

Sting: l’ex leader dei Police porterà la sua classe all’Auditorium Parco della Musica il 14 luglio.

Ligabue: il rocker di Correggio celebrerà i suoi 30 anni di carriera con un concerto allo Stadio Olimpico il 14 luglio.

Arctic Monkeys: la band indie-rock inglese farà impazzire i suoi fan all’Ippodromo Le Capannelle il 16 luglio.

Maneskin: i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 scateneranno la loro energia rock con due date allo Stadio Olimpico, il 20 e il 21 luglio.

Pinguini Tattici Nucleari: la band pop-rock bergamasca conquisterà lo Stadio Olimpico con due concerti, il 23 e il 24 luglio

Una stagione da ricordare

L’estate 2023 a Roma sarà sicuramente una stagione da ricordare per tutti gli amanti della musica, che potranno finalmente tornare a vivere l’emozione dei concerti dal vivo, dopo tanto tempo di attesa. Roma si conferma così una delle capitali europee della musica, in grado di ospitare artisti di fama mondiale e di offrire spettacoli di qualità in location uniche ed evocative. Non resta che scegliere il proprio concerto preferito e prepararsi a cantare, ballare e divertirsi!