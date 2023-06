Cortei e concerto di Tiziano Ferro a Roma: orari e strade chiuse nel weekend, come cambia la viabilità

Il conto alla rovescia è iniziato, manca davvero poco al concerto di Tiziano Ferro! L’amato cantautore è infatti pronto ad esibirsi – regalando ai suoi fan tante emozioni – questo fine settimana allo Stadio Olimpico. Il tour di Tiziano Ferro inizialmente era previsto per il 2020 ma poi era stato spostato al 2021 e poi, ancora, riprogrammato per il 2023. Il “TZN 2023” approderà a Roma il 24 e il 25 giugno per poi proseguire in altre città italiane fino al prossimo 14 luglio.

Ospiti concerto Tiziano Ferro 2023 a Roma: chi ci sarà all’Olimpico

Il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico

Cresce l’attesa dei fan che non vedono l’ora di poter cantare ed emozionarsi sotto le note dei pezzi più famosi del proprio beniamino. Una due giorni di canzoni nella quale a salire sul palco potrebbero esserci anche altri ospiti, una vera e propria festa che segna il ritorno di Tiziano Ferro in grande stile! Ora, il fine del Tour è far ascoltare i brani del disco “Il mondo è nostro”, suo ultimo lavoro. Ma non solo i nuovi brani, l’artista è pronto a scaldare lo stadio anche con i singoli che lo hanno reso celebre durante la sua carriera.

La scaletta

A seguire la scaletta, orientativa, dei brani che il cantante potrebbe portare sul palco durante i concerti:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

I cortei e le modifiche alla viabilità

Ma non solo il concerto di Tiziano Ferro. Previsti nel fine settimana una serie di cortei che daranno luogo a cambiamenti per quel che riguarda la viabilità. In particolare sabato, come si legge su Roma mobilità, dalle 9 alle 14 un corteo indetto da Cgil e da una rete di associazioni, che da piazza della Repubblica raggiungerà piazza del Popolo. Il tema della manifestazione è la difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attese 15mila persone. Le strade interessate dal percorso saranno: via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d’Annunzio.

Previsti anche dei divieti di sosta, (esclusi i veicoli al servizio delle persone disabili, o con targa diplomatica o ancora autorizzati) in: piazza della Repubblica, incluse le postazioni taxi; piazza Barberini, comprese le postazioni taxi; via Sistina; piazza della Trinità dei Monti incluse postazioni taxi; viale della Trinità dei Monti; viale Gabriele d’Annunzio; piazza del Popolo, incluse le postazioni taxi ed entrambe le rampe che conducono a via Ferdinando di Savoia; via di Ripetta, tra via dell’Oca e piazza del Popolo; via del Corso, tra via della Fontanella e piazza del Popolo; via Ferdinando di Savoia, tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo; via del Babuino, tra via della Fontanella e piazza del Popolo. Chiusure e deviazioni lungo il percorso. Potrebbero, inoltre, rendersi necessari provvedimenti di esercizio di deviazione e/o limitazione delle seguenti linee: H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 100, 119, 160, 170, 492, 590, 910, C3. Previsto anche un piano sosta per i pullman.

Poi ancora, dalle 14 è previsto un corteo in Centro promosso dal sindacato Usb contro le politiche governative in materia sociale ed economica. Circa 10 mila persone partiranno da piazza della Repubblica e arriveranno a piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Fino alle 20 circa, possibili chiusure al traffico e deviazioni per le seguenti linee del trasporto pubblico: 3NAV, 5, 14, 16, 40 , 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75,, 81, 82, 85, 87, 105, 170, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C3.