Estate romana 2023, tutti gli eventi in programma, dai concerti allo sport: calendario con le date

Un’estate romana davvero scoppiettante quella che si appresta a prendere piede nel 2023, dove la musica, la voglia di ballare e di emozionarsi faranno da padrone. A dir poco fitto di nomi e grandi personalità artistiche il calendario degli eventi musicali pronti ad animare questa grande festa ed il suo pubblico. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e sicuramente gli eventi rappresenteranno una preziosa vetrina per la città.

Concerto Rosa Chemical 2023 al Rock in Roma: ecco quando e biglietti

L’estate romana 2023 all’insegna di tanta musica

Pronta a partire la stagione estiva al Circo Massimo che, dopo l’arrivo di Bruce Springsteen, è pronto ad accogliere i Guns N’Roses il prossimo 8 luglio, gli Imagine Dragons il 5 agosto, Marco Mengoni il 15 luglio e poi Max Pezzali il prossimo 2 settembre con il concerto evento intitolato “Circo MAx”. Ma non solo il Circo Massimo. Un tripudio di artisti sarà pronto ad esibirsi anche allo Stadio Olimpico! Atteso il ritorno di Vasco il 16 e 17 giugno prossimo, Tiziano Ferro sarà presente il 24 e il 25 giugno, Blanco il 4 luglio e Ultimo il 7, 8 e 10 luglio. Ma non finisce qui. Il 12 luglio sarà possibile emozionarsi e ballare con la musica dei Depeche Mode, con quella di Ligabue il 14 luglio e poi con i Muse attesi il prossimo 18 luglio. Gran finale poi con il Maneskin in scena il 20 e il 21 luglio ed i Pinguini Tattici Nucleari il 23 e il 24 luglio prossimo che con la loro musica sapranno regalare al pubblico emozioni indimenticabili.

Le Terme di Caracalla e Foro Italico

Dopo il Circo Massimo e lo Stadio Olimpico, passiamo adesso alle Terme di Caracalla. Anche qui sarà possibile godere di numerosi spettacoli musicali pronti ad animare l’estate romana 2023! Ad aprire la stagione Zucchero seguito poi da Antonello Venditti- Francesco De Gregori, Andrea Bocelli ed i Negramaro. Dal 21 al 23 settembre prossimo ci sarà invece al Foro Italico un tris di serate orchestrate da Claudio Baglioni.

Auditorium Parco della Musica

Veniamo infine ma non per importanza all’Auditorium Parco della Musica dove il prossimo 9 luglio si esibirà Bob Dylan, gli One Republic l’11 luglio e Sting il 14 luglio. Insomma, come anticipato, l’agenda di eventi musicali pronta ad infiammare e far ballare Roma ed il suo pubblico è davvero fitta! Non resta altro da fare che scegliere l’evento che più fa per voi emozionandosi al ritmo delle proprie canzoni del cuore.