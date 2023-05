Concerto Rosa Chemical 2023 al Rock in Roma: ecco quando e biglietti

Lo abbiamo visto esibirsi sul palco di Sanremo con il pezzo “Made in Italy”, poi la polemica per il bacio dato a Fedez durante la finalissima. Stiamo parlando del cantante Rosa Chemical che ora è nuovamente pronto a far ballare ed emozionare i propri fan. L’artista prenderà, infatti, parte al noto ed amato festival musicale Rock in Roma! Com’è noto, si tratta di eventi esclusivi ed imperdibili che e si avvicenderanno tra i mesi di giugno e settembre, pronti per regalare tante emozioni e tanta bella musica ai visitatori. Tornando a Rosa Chemical quando ci sarà il suo concerto? E quanto costano i biglietti?

Il concerto di Rosa Chemical al Rock in Roma 2023

Il concerto di Rosa Chemical – che si inserisce nell’ampio festival musicale del Rock in Roma – avrà luogo il prossimo 22 luglio all’Ippodromo Capannelle di Roma. In particolare, le porte dell’evento si apriranno alle 18 mentre alle 19 inizierà: “Party- Quasi una festa pressapochista”, alle 23 si esibirà in concerto Rosa Chemical mentre alle 24 verrà data spazio all’Aftershow. Insomma, le emozioni – tutte rigorosamente a suon di musica – non mancheranno!

I biglietti e le location

Ma quanto costano i biglietti dell’evento? Il prezzo Unico Intero è di 20,00 euro + d.p. È poi bene precisare che i biglietti sono disponibili su Ticketone dalle h 16 di venerdì 21 aprile mentre nei punti vendita è possibile acquistarli dallo scorso 24 aprile. Come detto, Rosa Chemical si esibirà all’Ippodromo Capannelle ma questa non è l’unica location dove si terranno i concerti della nuova, frizzante stagione di Rock in Roma! Infatti, gli amati quanto attesi concerti si svolgeranno su più palchi, situati in diverse ma suggestive location della città. Ecco quali saranno:

ippodromo di Capannelle sulla via Appia;

Circo Massimo;

Teatro romano di Ostia;

Auditorium Parco della musica.

