Sanremo 2024, ci sarà Amadeus? Fiorello: ‘L’ho sentito, mi ha detto che non sa se condurrà il Festival’

Sanremo 2024. Inutile sottolinearlo. In Rai c’è un clima di grandissimi cambiamenti: in molti stanno abbandonando la nave, altri ancora potrebbero seguirli. In questo clima così teso, dunque, non sorprenderebbe neppure la notizia più clamorosa, ovvero quella che potrebbe riguardare il prossimo Festival. In questa prospettiva, ecco che Fiorello, infatti, non ha mancato di ‘sparare’ una rivelazione che, in un clima normale, avrebbe destato ancora maggiore stupore.

Pamela Prati al Festival di Sanremo 2024? Ultime news

Amadeus non condurrà Sanremo 2024?

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo” – così se ne è uscito durante il suo ultimo arrembaggio con Viva Rai2. Ovviamente, sono giorni che Fiorello scherza sul clima che si sta creando in Rai, e durante la sua ultima puntata non ha mancato di parlare anche delle dimissioni dalla Rai di Lucia Annunziata. Sul fatto, ha commentato, riferendosi alle sue affermazioni: ”Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai”. Insomma, un clima di mezza serietà anche per Fiorello. Tuttavia, il dubbio che possa trattarsi di un tocco di ironia ben calibrato, c’è sempre.

Ironia o serietà da parte di Fiorello?

In ogni caso, che si tratti di ironia o di mezza serietà, o di entrambe, le parole proferite da Fiorello nella sua ultima puntata fanno riflettere, e molto. Il clima è caldo, troppo. Il tutto è stato innescato con il passaggio di Fabio Fazio da Rai3 a Discovery, così come gli altrettanti rumors che parlano di un imminente passaggio anche della Bortone su canale Nove. Insomma, con l’aggiunta delle dimissioni di Lucia Annunziata e le nomine di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi come ad e direttore della Rai, ecco che in questo contesto, le parole di Fiorello potrebbero essere molto più di una semplice battuta.

Cosa ha detto a Viva Radio 2

