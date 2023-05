Annalisa a Sanremo 2024 come co-conduttrice? Novità sul Festival di Amadeus

Dopo il “no” di Chiara Ferragni, Amadeus ci prova con Annalisa per portarla come conduttrice al Festival di Sanremo 2024. Dopotutto, la cantante sembra all’altezza per quest’importante ruolo, calcolata anche la popolarità raggiunta negli ultimi anni grazie alle proprie canzoni. La giovane sarebbe perfetta per il ruolo, considerato come abbia accresciuto la propria popolarità e l’affetto verso i fan con i brani “Bellissima e “Mon amour”.

Annalisa sarà co-conduttrice di Sanremo 2024?

Per le cinque serate sanremesi, Amadeus è pronto a giocarsi qualsiasi carta. Deve portare nel suo show persone che tengono incollate alla trasmissione, magari anche con discorsi profondi e che possano creare dibattito sui social e nelle varie trasmissioni della televisione italiana. La cantante di “Bellissima” non è solo una bella ragazza, ma potrebbe anche trovare un valido punto dove impostare un proprio monologo: gli amori non corrisposti. Una tematica che oltretutto andrebbe pure nella direzione del Governo guidato da Giorgia Meloni, che dall’anno prossimo vorrebbe vedere un Festival della canzone italiana meno orientato a sinistra.

Verso il Festival di Sanremo 2024

Ma Annalisa accetterà l’intrigante ruolo? Lei sarebbe orientata a tornarci, considerato come già cinque volte ci è salita sul palco del Teatro Ariston, l’ultima poi nel 2021. Certo, forse questa volta lo vorrebbe nel ruolo di protagonista, magari con una canzone dalle potenzialità di vincere oppure muovendosi da prima donna all’interno dello show. Magari proprio nella veste di co-conduttrice, proprio al fianco di Amadeus che potrebbe aprirle la strada in questo particolare ruolo all’interno dello spettacolo. A Repubblica, la ragazza si è sbilanciata sul suo possibile ruolo nel Festival di Sanremo 2024: “D’istinto sceglierei la gara, per me il palco è dove cantare. Pensandoci però, l’altra occasione sarebbe, non per autocitarmi: bellissima”. Insomma, gli piacerebbe cantare in quanto in primis artista, ma di certo non disdegnerebbe il ruolo di co-conduttrice per provare una nuova veste all’interno della sua carriera nel mondo dello spettacolo.