Annalisa Scarrone, chi è il fidanzato? Età, vita privata e foto

È tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Pio e Amedeo con “Felicissima Sera” in onda su Canale 5. Tra gli ospiti speciali di oggi ci sarà anche la cantante Annalisa. Parlerà di sé a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita privata e sul suo nuovo fidanzato Marian Richero. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lui!

La vita privata di Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone è una nota cantautrice di 37 anni ed è molto riservata sulla sua vita privata, di cui non si hanno molte notizie. Sappiamo che è stata fidanzata con Davide Simonetta, un autore e produttore musicale. Nel 2016 la loro relazione è terminata e dopo poco, lei ha incontrato il suo attuale fidanzato: Marian Richero, un ragazzo di origini bulgare che lavora per RTL 102.5 e di cui è innamoratissima. Conosciamolo meglio!

Chi è Marian Richero? Età, vita privata e foto

Marian Richero è un cantante e uno speaker radiofonico nato il 17 maggio 1987 a Pestera, sui Monti Rodopi nel sud della Bulgaria e oggi ha 35 anni. La sua infanzia non è stata per niente facile dato che è cresciuto in un orfanotrofio fino all’età di 7 anni. Nel 1994 si è trasferito in Italia e fino al 2005 ha vissuto in provincia di Savona, dove ha esordito come speaker per “Radio Lombardia”. Ha poi iniziato a lavorare anche con RTL 102.5 e con il festival di Sanremo. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo album “Benvenuto” e due anni dopo “Il mondo prima di te”.

Annalisa Scarrone e l’amore per il fidanzato

Marian Richero e Annalisa Scarrone si sono conosciuti dietro le quinte di Sanremo nel 2016 e da lì non si sono più separati. La relazione ha destato molte critiche e molti sospetti, facendoli finire spesso nel mirino del gossip. Secondo molti influencer questo amore sarebbe un po’ strano e lui sembra che abbia una vera e propria ossessione per i vip. Su Facebook ha quasi 30mila followers e ha un ampissimo repertorio di selfie in compagnia di moltissimi volti noti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. Le critiche non sono mancate perché secondo molti, lei sarebbe decisamente più bella di lui. Annalisa ha spesso ribadito il suo amore per Marian. Lui da poco è approdato anche su Instagram: