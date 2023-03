Amici, Luca Jurman contro Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: cosa ha detto. Luca Jurman ha un dente avvelenato contro il programma di Maria De Filippi, come fa spesso notare all’interno delle sue live su Instagram e Twitch. L’ex docente di canto nel programma, nella sua ultima live ha criticato la preparazione canora degli alunni selezionati e soprattutto i docenti, prendendo di mira in particolar modo Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Luca Jurman critica Amici

Ormai da anni Luca Jurman critica il prodotto del talent di Maria De Filippi, nonostante ne sia stato tra i più famosi docenti di canto negli scorsi anni. In una sua recente intervista a NuovoTv, il cantante avrebbe criticato l’atteggiamento degli alunni, che secondo lui cantano in playback durante le prove. Inoltre, si è scagliato contro i docenti di questi ragazzi, che almeno in televisione difendono sempre i talenti invece che bacchettarli: “Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro”.

La bordata è stata lanciata in particolare a Rudy Zerbi, amico suo fino a qualche anno fa: “Siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica”. Ma parole di fuoco anche verso la showgirl Lorella Cuccarini, sua ex allieva di canto. Nonostante una passata amicizia, Jurman li critica pesantemente: “Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”. Insomma, volano gli stracci in casa “Amici”. I diretti interessati replicheranno, magari nello studio di Maria De Filippi?