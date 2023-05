Concerto Full Out dei ragazzi di Amici al Rock in Roma: ecco quando, chi ci sarà e biglietti

Questa estate riserva tantissime sorprese agli amanti della buona musica contemporanea, così come ai fan più sfegatati del talent show di Maria De Filippi, ovvero Amici. Infatti, quest’anno, per gli allievi di Amici di Maria de Filippi arriva una grande sorpresa: all’interno del daytime andato in onda lo scorso giovedì 27 aprile i ragazzi sono venuti a conoscenza di quella che sarà la loro prossima esibizione e partecipazione al famosissimo Rock In Roma che è in programma per il prossimo 11 giugno 2023.

Rock In Roma: tutte le novità di quest’anno

Il Rock In Roma non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta certamente di uno dei Festival più seguiti di tutta Europa, per le sue proposte musicali sempre sul pezzo, innovative, e piene di groove. Al Festival, poi, non si esibiranno solamente artisti o band italiane, ma anche grandi talenti internazionali, tra i più noti di sempre. Ricordiamone solamente alcuni dei grandi nomi internazionali che sono stati scelti per l’esibizione di quest’anno: Maluma e Paul Weller. Un evento esclusivo che ogni anno è in grado di stupire il proprio pubblico senza mai ripetersi, proponendo sempre qualche novità in più. Ricordiamo, infine, per chi non vi avesse mai preso parte che il Rock In Roma si svolgerà all’Ippodromo di Capannelle, a Roma ovviamente.

Concerto Full Out dei ragazzi di Amici

Ora, tenetevi pronti per la novità di quest’anno: proprio nella data dell’11 giugno, ecco che gli allievi di Amici 22 si esibiranno al Rock in Roma, imbastendo un concerto davvero esclusivo. E intanto i profili social del talent show hanno invitato i fan ad acquistare la compilation Full Out. Molto presto, poiché manca davvero poco, saranno annunciate anche le modalità per poter partecipare all’evento. Continuate a seguirci per sapere tutte le novità per questo ennesimo appuntamento con la musica nella Capitale e per maggiori dettagli sugli artisti che vi prenderanno parte.