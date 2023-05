Arisa lascia Amici di Maria De Filippi? Cosa è successo dopo la finale

Arisa lascia Amici di Maria De Filippi, e non sarà più una delle professoresse schierata dal talent show più famoso di sempre. Dopo la fine dell’ultima edizione del programma, la cantante ha deciso di condividere una storia su Instagram che sembra mettere un punto chiaro su tutta la questione, senza possibilità di dubbi. Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sull’argomento, sebbene i rumors sembra suggerire che la cosa sia proprio in questo modo. Non rivedremo più Arisa negli studi di Canale 5? Ecco cosa sappiamo, continuate a leggere!

Arisa via da Amici? Cosa è successo dopo la finale

Ricordiamo, intanto, che Arisa è entrata per la prima volta all’interno degli studi di Amici, in qualità di professoressa, proprio durante la ennesima edizione del programma. Dopo la sua prima avventura, l’anno successivo, si era poi presa una pausa per poter prendere parte al format, di pari successo, ”Ballando con le Stelle”, riuscendo addirittura a vincere la competizione organizzata da Milly Carlucci in coppia con Vito Coppola. Infine, dopo questa ennesima avventura, Arisa era ritornata ad Amici 22. Il prossimo anno, però, a quanto pare, la cantante, ancora una volta, potrebbe non essere più parte integrante del cast della De Filippi. Un’indiscrezione non da poco, e che arriva direttamente da TvBlog. Ecco cosa è successo.

Le sue parole su Instagram

Come leggiamo direttamente da TvBlog: “Ci risulta che due insegnanti dovrebbero lasciare il talent. Il primo è Todaro che pare proprio non verrà riconfermato per la prossima edizione. L’anno prossimo però potrebbe non tornare anche una professoressa, Arisa, ma qui non si parla di rottura. Sembra che l’artista voglia concentrarsi sulla sua professione e magari tentare di tornare al Festival di Sanremo”. Anche la stessa Arisa ha voluto condividere su Instagram, attraverso una storia, alcune parole che sembrano confermare la suggestione: “Ci sono cose che quando finiscono è un peccato. Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno. E nuova vita che chi lo sa (?). Tanto amore ho ricevuto, tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare, e ne voglio ancora, senza perdere nessuno. Grazie”.