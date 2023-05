Arisa è fidanzata? Età e vita privata della cantante

Tutto pronto per una nuova puntata speciale di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Arisa, nota cantante nonché maestra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Parlerà a cuore aperto e si racconterà dall’amore alla carriera. Ma la cantante è fidanzata oppure no? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata!

La vita privata di Arisa

Arisa non ha mai mantenuto segreti i suoi amori, infatti sappiamo che è stata a lungo fidanzata, tra un tira e molla e l’altro, con Andrea di Carlo, suo manager. Ma non solo. Di Carlo ha lavorato anche con Morgan, Federico Fashion Style ed è un volto noto nel mondo dello spettacolo (dietro le quinte). La cantante, da qualche tempo, è finita alla ribalta del gossip per il suo profondo cambio look che l’ha portata a mostrarsi senza veli con grande libertà e autodeterminazione, arrivando perfino ad ottenere una sorta di proposta da parte di Rocco Siffredi per un eventuale film assieme. Pare anche che ultimamente stia iniziando ad avvertire il desiderio della maternità, come ha dichiarato sui social.

La storia con Vito Coppola

Arisa non ha mai nascosto la relazione avuto con un altro maestro della scuola di Amici, Vito Coppola. Tra loro c’è stato un lunghissimo flirt, hanno condivido viaggi, esperienze e tempo assieme. Eppure, non si sono mai impegnati ufficialmente l’una con l’altro, né lo hanno mai dichiarato alla stampa. Di recente, però, Arisa ha confessato che Vito è stato molto importante nella sua vita, perché le ha fatto scoprire il vero amore per la prima volta e cosa voglia dire essere amata.

Arisa è fidanzata?

La cantante è fidanzata oppure no? Nonostante dai suoi social non emerga alcun indizio, di recente si è lasciata andare durante un’intervista per “Gente” e ha raccontato che si sente nuovamente pronta ad aprire il suo cuore. Ha raccontato: “Ho un legame speciale con un ragazzo un po’ più grande di me. Ci stiamo conoscendo ed è una persona fantastica: colta, interessante, dinamica e stimolante. Ma non dirò altro su di lui… viene da un altro mondo, quindi spettegolare su di lui sarebbe troppo complicato!”. Forse rivelerà qualche altro dettaglio oggi a Silvia Toffanin? Non ci resta che scoprirlo!