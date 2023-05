Casting Amici 2023-2024: come partecipare e quando

Casting Amici 2023-2024. Il vostro sogno di una vita è quello di prendere parte al famosissimo talent show di Maria De Filippi, ovvero Amici, per la prossima stagione? Ebbene, questo è il momento giusto per mettervi alla prova perché i casting per ballerini e cantati sono già aperti e pronti ad ospitare i vostri sogni. In qualsiasi momento è possibile inviare la propria candidatura per essere poi eventualmente ricontattati per i casting di persona e mettervi alla prova con le vostre capacità. Per alcuni di voi, è questa l’annata vincente, meglio affrettarsi allora. In questo articolo tutte le informazioni disponibili al momento, continuate a scorrere per leggere!

Casting Amici 2023-2024: come fare per partecipare

Ma come fare per partecipare? Dunque, per prendere parte ai Casting di Amici di Maria De Filippi per la stagione 2022/2023, sarà necessario compilare un form online su Witty, il sito ufficiale che si occupa dei programmi della De Filippi, e che sembra essere già disponibile, dunque affrettatevi! Il form in questione, poi, richiede anche un video della performance di ballo o canto da parte del futuro partecipante. Dunque, da sottolineare, è importante realizzare un bel video, fatto bene, anche perché questo sarà il primissimo criterio di selezione, importante per dare un imprinting. Come specifica il regolamento stesso: ”Il video deve essere recente e rappresentativo della tua espressione artistica, dove sei ben visibile e immediatamente riconoscibile”. Ma non è tutto, perché oltre al video, ben editato lo ricordiamo, vi verrà chiesto anche il codice fiscale e due foto – un primo piano e una intera. Infine, possibile partecipare come artista singolo oppure come band o gruppo.

Consigli utili per il provino di Amici

Dopo l’invio del video, allora, dovrete solo pazientemente aspettare. Infatti, la redazione di Amici visionerà il video che avrete inviato e giudicheranno se avrete passato la prima selezione, per poi passare direttamente al casting di persona. Il prossimo step, dunque, sarà quello dei provini: provini che si terranno nella città di Roma, ovviamente, dopo la convocazione ufficiale da parte della redazione di Amici. I brani da cantare o da ballare, per i partecipanti dei provini, sono di solito due, che andranno preparati alla perfezione. Si verrà ripresi da una telecamera, in modo che i provini potranno essere visti dai professori ufficiali, tra cui: Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Arisa, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il mese di giugno dovrebbero partire, dunque, affrettatevi!