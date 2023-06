Concerti giugno 2023, da Vasco ai Coldplay: ecco quando, dove e tutte le date

Torna la stagione dei grandi concerti in Italia, con Giugno 2023 che porterà sulla Penisola grandi artisti di fama nazionale e internazionale. Tra gli italiani, non possiamo dimenticare Vasco Rossi: dopo il tour record dello scorso anno, proprio oggi comincerà la sua serie di concerti per l’Estate 2023. Sempre per la grande musica, tra gli internazionali programmata anche la data dei Coldplay.

I concerti di Giugno 2023

Sarà il mese della grande musica, considerato come in Italia arriveranno a esibirsi anche i The Who. Poi, altri importanti artisti come Paolo Conte, Bylan, Pet Shop Boys, Florence and The Machine, Offspring, Tiziano Ferro, Mengoni, Mannarino, Blanco, Elisa, Giorgia, Carmen Consoli.

I Coldplay in Italia

Dopo anni di attesa, i Coldplay sbarcano finalmente in Italia. Saranno sei le date che svolgeranno nel nostro Paese, con due concerti a Napoli e quattro a Milano. Allo Stadio Diego Armando Maradona, la band inglese suonerà il 21 e 22 giugno. Mentre allo Stadio San Siro di Milano, il loro spettacolo andrà in scena tra il 25 e il 29 giugno. Un evento assolutamente da non perdere, considerato come il gruppo ha rivoluzionato la musica del Millennio.

The Who a Firenze

Le leggende del rock dei The Who saranno a Firenze, dove si esibiranno presso gli eventi del Firenze Rocks. Alla Visarno Arena, invece, assisteremo alle esibizioni di d4vd, Tom Morello, Jake Shears, Maroon 5 e i The Reytons.

Il tour di Vasco Rossi

Come ogni estate, riparte il tour di Vasco Rossi in giro per l’Italia. I concerti inizieranno stasera, con la prima data presso Rimini. Poi sarà allo Stadio Dall’Ara di Bologna, nelle date del 6,7,11,12 giugno. Allo Stadio Olimpico è previsto il suo doppio concerto nei giorni del 16 e 17 giugno. Poi allo Stadio Barbera di Palermo il 22 e 23 giugno, co il mese che verrà chiuso a Salerno con i live allo Stadio Arechi il 28 e 29 Giugno.