Estate al Maximo a Roma, iniziano i concerti gratis: ecco il programma, aprono la kermesse Le Vibrazioni

Parte ufficialmente domani sera, mercoledì 5 luglio, “Estate al Maximo”, la rassegna di concerti dal vivo gratuiti organizzata dal Maximo Shopping Center e patrocinato dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale. A dare il via alla serie di appuntamenti, quattro per la precisione, tutti fissati nei mercoledì di luglio, saranno Le Vibrazioni, che saliranno sul palco domani sera alle 21 e 30. Ma sono previsti nel corso delle altre date anche altri prestigiosi artisti italiani del calibro di Giusy Ferreri, Enrico Ruggeri e The Kolors.

Primo gruppo a esibirsi, domani sera, sarà: Le Vibrazioni

Era il 2003 quando le radio iniziarono a trasmettere un brano che da allora è diventato iconico e le tv mandarono in onda un video altrettanto memorabile: “Dedicato a te”, con il tormentone “…sei immensamente Giulia”, ha accompagnato innumerevoli storie d’amore e ha fatto svoltare la carriera di “Le Vibrazioni”, fino a quel momento un gruppo pop rock di belle speranze che suonava nei locali milanesi. Quest’anno la band festeggia quindi i venti anni esatti del singolo che li ha resi uno dei gruppi più conosciuti e apprezzati.

Protagonista del video era una bellissima ragazza bionda che usciva dal suo appartamento nel centro di Milano e si incamminava per strada fino a raggiungere un locale su un barcone ormeggiato sui Navigli, all’interno del quale suonava la band composta dal frontman Francesco Sarcina e da Marco Castellani, Stefano Verderi e Alessandro Deidda.

La band ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo

In questi venti anni Le Vibrazioni hanno partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo (l’ultima nel 2022), prendendosi anche una lunga pausa, tra il 2012 e il 2017, quando Francesco Sarcina ha avviato una carriera da solista. Nel 2018 il ritorno sui palchi nella formazione originaria e l’album “V”.

Il gruppo ha al suo attivo 6 album e un milione di copie vendute

Recenti sono poi i singoli “Rosa intenso” con cui Le Vibrazioni celebrano la libertà sessuale del corpo femminile contro ogni tipo di pregiudizio e stereotipo e “Ridere ancora”, scritta durante la pandemia: “Un brano per non dimenticare, ma non per vivere nel terrore, semmai per imparare e fare meglio perché l’essere umano tende a scordare facilmente”, ha spiegato Sarcina presentando il pezzo.

Oggi hanno all’attivo 6 album, con più di un milione di copie vendute complessivamente e oltre 1.000 concerti in giro per l’Italia. Le prenotazioni per assicurarsi uno dei posti gratuiti per assistere al concerto sono già aperte a questo link: https://estatealmaximo.it/