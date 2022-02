Giusy Ferreri: chi è, età, carriera, canzoni, Sanremo 2022, Miele (testo), megafono, chi è il compagno, figlia, Instagram

Torna, come ogni weekend, l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Saranno tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni di Silvia Toffanin. E tra loro, sabato 12 febbraio, ci sarà Giusy Ferreri, che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo 2022 con il brano ‘Miele’.

Giusy Ferreri: chi è, età, carriera e canzoni

Giusy Ferreri, all’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo il 18 aprile 1979 (anche se allo stato civile, per via di un errore, risulta essere nata un giorno prima). Giusy si è trasferita insieme con i genitori Alessandro e Teresa e il fratello Michele ad Abbiategrasso, in provincia di Milano: qui trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza, frequentando il Liceo Salvatore Quasimodo di Magenta. Si avvicina alla musica fin da piccola partecipando a diversi concorsi canori. A 14 anni inizia a dedicarsi allo studio del canto, della chitarra e del pianoforte e scrive le prima canzoni a 17 anni. Nel 1998 comincia la sua carriera da solista e nel 2002 firma il suo primo contratto discografico con Warner Music Italy. Nel 2008 ha partecipato alla prima edizione italiana di X Factor, dove viene notata dal giudice della categoria Over 25 Simona Ventura e da Cristiano Malgioglio: si classifica seconda. Nel 2010 Giusy viene premiata agli European Border Breakers Awards: è la prima cantante femminile italiana ad aver ottenuto questo riconoscimento internazionale. Nel 2011 ha partecipato al Festival di Sanremo, e dopo una breve pausa a causa di un intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo, è ritornata sulle scene nel 2015 con la hit Roma- Bangkok. Da quel momento non si è più fermata, e nel 2018 ha partecipato come insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi. Il 18 gennaio 2019 ha pubblicato il singolo Le cose che canto nel cui video è presente anche la figlia e recentemente l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston con il brano ‘Miele’.

Chi è il marito di Giusy Ferreri: figlia e vita privata

Dal 2008 Giusy Ferreri è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo: la coppia ha una figlia di nome Beatrice, nata il 10 settembre 2017. La cantante vive con la sua famiglia a Vigevano.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giusyferreriofficial vanta 243 mila followers.