Ostia, domani chiuso il traffico del lungomare per il Triathlon

Chiuso il traffico veicolare in alcune parti di Ostia

Nonostante sia domenica, la manifestazione programma di stravolgere il traffico all’interno del territorio lidense e in alcune parti dell’entroterra del X Municipio.

Per il territorio di Ostia, chiuso alla circolazione il lungomare Duilio e il lungomare Lutazio Catulo. Inoltre, verranno chiuse le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra il piazzale Cristoforo Colombo e via Canale della Lingua.

Linee chiuse e deviate dell’ATAC per il Triathlon

Stravolgimento anche sul piano del servizio di mobilità pubblica. Infatti, verranno deviate le linee 06, 014 e 070. Queste saranno le deviazioni:

Linea 06 in direzione Menippo – da via della Tolda altezza viale Vega, prosegue per viale Vega, via Mario Bianco, piazza Alberto Alessio, via delle Fiamma Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via dei Pescatori, via di Castel Fusano, via Carlo Maviglia, via Luigi Pernier, via del Fosso di Dragoncello, via del Canale della Lingua, prosegue via del Canale della Lingua, (attraversamento C. Colombo), viale di Castel Porziano;

– da via della Tolda altezza viale Vega, prosegue per viale Vega, via Mario Bianco, piazza Alberto Alessio, via delle Fiamma Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via dei Pescatori, via di Castel Fusano, via Carlo Maviglia, via Luigi Pernier, via del Fosso di Dragoncello, via del Canale della Lingua, prosegue via del Canale della Lingua, (attraversamento C. Colombo), viale di Castel Porziano; Linea 06 in direzione del piazzale della Stazione del Lido – da via di Castel Porziano all’altezza di via del Canale della Lingua, prosegue per via del Canale della Lingua, via Cristoforo Colombo(complanare), via Alessandro Geraldini, via Bernardino da Monticastro, via Niccolò Benino, via ell’Aquilone, via della Stazione di Castel Fusano, piazzale Mediterraneo, via della Fusoliera (canale dei Pescatori), lungomare Duilio, via della Bussola.

– da via di Castel Porziano all’altezza di via del Canale della Lingua, prosegue per via del Canale della Lingua, via Cristoforo Colombo(complanare), via Alessandro Geraldini, via Bernardino da Monticastro, via Niccolò Benino, via ell’Aquilone, via della Stazione di Castel Fusano, piazzale Mediterraneo, via della Fusoliera (canale dei Pescatori), lungomare Duilio, via della Bussola. Linea 014 in direzione Antifane – da via Capitan Casella altezza via della Stella Polare, via Mario Bianco, piazza Alberto Alessio, via delle Fiamma Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via dei Pescatori, via di Castel Fusano, via Carlo Maviglia, via Luigi Pernier, via del Fosso di Dragoncello, via del Canale della Lingua, vicolo del Canale della Lingua;

– da via Capitan Casella altezza via della Stella Polare, via Mario Bianco, piazza Alberto Alessio, via delle Fiamma Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via dei Pescatori, via di Castel Fusano, via Carlo Maviglia, via Luigi Pernier, via del Fosso di Dragoncello, via del Canale della Lingua, vicolo del Canale della Lingua; Linea 014 in direzione del piazzale della Stazione del Lido – da via Cristoforo Colombo altezza piazzale Cristoforo Colombo, via Alessandro Geraldini, via Bernardino da Monticastro, via Niccolò Benino, via dell’Aquilone, via della stazione di Castel Fusano, piazzale Mediterraneo, via della Fusoliera, lungomare Duilio, via della Bussola, via delle Quinqueremi, piazza dei Canotti.

– da via Cristoforo Colombo altezza piazzale Cristoforo Colombo, via Alessandro Geraldini, via Bernardino da Monticastro, via Niccolò Benino, via dell’Aquilone, via della stazione di Castel Fusano, piazzale Mediterraneo, via della Fusoliera, lungomare Duilio, via della Bussola, via delle Quinqueremi, piazza dei Canotti. Linea 070 in direzione stazione Cristoforo Colombo – da via di Castel Porziano altezza di via del Lido di Castel Porziano, prosegue per via del Lido di Castel Porziano, via Litoranea, piazzale Amerigo Vespucci;

– da via di Castel Porziano altezza di via del Lido di Castel Porziano, prosegue per via del Lido di Castel Porziano, via Litoranea, piazzale Amerigo Vespucci; Linea 070 in direzione Eur – normale itinerario.

Per l’occasione, verranno temporaneamente sospese le fermate: 77127; 77130; 78701; 77078; 77079; 80132; 80133; 80134; 80135.

Foto: @Federazione Italiana Triathlon