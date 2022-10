Arriva il Triathlon Olimpico a Ostia. L’evento è in programma per il weekend in particolare per la giornata di domenica 9 ottobre. Disagi si prevedono tuttavia per il traffico considerando che parte del lungomare sarà off-limits per consentire proprio lo svolgimento della competizione.

Le strade chiuse domenica 9 ottobre

La manifestazione è in programma dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il tratto interessato è quello tra piazzale Cristoforo Colombo e piazzale Magellano. In particolare, per consentire lo svolgimento dell’evento saranno chiusi al transito veicolare i lungomare Duilio e Lutazio Catulo e le corsie centrali della Colombo tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua. Le linee bus 06, 014 e 070 saranno deviate. Pertanto in tutto si stima una deviazione per “aggirare” l’area destinata alla circolazione di oltre 15km.

Il programma del Triathlon Olimpico Ostia 2022

La manifestazione prevede che gli atleti si cimentino in tre differenti discipline: 500 ml. di nuoto, 39 Km di bici (circuito stradale da ripetere 4 volte, ndr) e 10 Km. di corsa. Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Piazzale C. Colombo con l’apertura della segreteria e la consegna dei pettorali e dei pacchi gara, Alle 11 è previsto il via alle gare.