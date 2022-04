Ostia, lotta al microcrimine: arrivano i motociclisti Nibbio della polizia

Continuano i servizi di controllo e prevenzione del crimine a Ostia, dove da oggi sono in servizio anche gli agenti su due ruote della Polizia di Stato.

I poliziotti motociclisti Nibbio, in aggiunta alle pattuglie abituali, sorvegliano il territorio per prevenire gli episodi di microcriminalità diffusa. La novità è stata ben accolta dai cittadini, che questa mattina hanno posato per foto ricordo accanto agli agenti di servizio nel centro cittadino.

Leggi anche: Pasqua violenta all’Infernetto: uomo di 48anni accoltellato dalla compagna

Ostia, poliziotti su due ruote per combattere la micricriminalità

Ostia oggi, nel giorno di Pasqua, ha registrato un gran numero di presenze nonostante il tempo incerto. I ristoranti e i locali del litorale hanno registrato il tutto esaurito. Le forze dell’ordine hanno monitorato il lungomare e l’entroterra per una Pasqua sicura per turisti e residenti.

Leggi anche: ‘Lo uccido appena esco dal carcere’: ferisce l’amico gravemente e viene arrestato, ma non si pente