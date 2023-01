Ostia, niente Befana al Centro Storico: ripensamento del X Municipio

Non si svolgeranno più le iniziative per l’Epifania nel Centro Storico di Ostia. Ci ha ripensato l’Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale, che aveva programmato delle iniziative con l’associazione “Tradizioni Italia” tra il 5 e l’8 gennaio 2023. Nonostante la manifestazione fosse approvata dalla fine di dicembre 2022, ugualmente l’Amministrazione ha deciso di non concedere il suolo pubblico nel suo salotto cittadino.

Ostia, salta la Befana di piazza Anco Marzio: ripensamento del X Municipio

La scelta politico-amministrativa del X Municipio risulta inspiegabile, specie perchè arriva in maniera improvvisa e in un territorio dove gli eventi culturali non hanno caratterizzato le festività natalizie dei propri residenti. Infatti, la Befana di piazzo Anco Marzio salta a poche ore dal suo inizio, previsto domani, ovvero il 5 gennaio, nonostante un via libera che si era precedentemente palesato per mano della Giunta municipale.

Eppure, l’evento della Befana lidense prevedeva grandi eventi, capaci d’intrattenere grandi e piccini. Non solo attività circensi, con trampolieri e giocolieri, che avrebbero intrattenuto il pubblico all’interno dell’affascinante di piazza Anco Marzio. Previste anche bancarelle natalizie, sullo stile di piazza Navona e che avrebbero donato al territorio lidense quello spirito natalizio, ormai da troppi anni assente in questa zona del litorale romano.

Eppure, la Direzione Amministrativa del X Municipio di Roma Capitale ha bocciato la Befana di piazza Anco Marzio, lasciando l’amaro in bocca per residenti locali e soprattutto quei turisti che vengono a trovarci in questo periodo natalizio. Lo ha fatto con una nota: “In riscontro alla richiesta di OSP relativo all’evento denominato Festa della Befana si rappresenta che l’evento si configura nell’ambito della manifestazioni socio-culturali-commerciali svolte da soggetti professionisti del commercio su aree individuate dai Municipi, una tipologia di occupazione di suolo pubblico soggetta ai sensi delle normative vigenti ad autorizzazione previa emanazione di Bando Pubblico”. Insomma, una nuova zavorra sull’organizzazione di eventi culturali pubblici sul quadrante di Ostia.