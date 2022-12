Ostia, piove dentro la mensa della scuola media Caio Duilio

Che Ostia veda una miriade di problemi quando piova, è un fatto risaputo. Che l’acqua entri addirittura nei locali scolastici quando ci sono i rovesci metereologici, è un fatto che non dovrebbe mai avvenire. Ma puntualmente avviene. Questo è il caso della Scuola Media Caio Duilio, dove il personale scolastico ha immortalato una scena che lascia sbalorditi tutti: i locali della mensa completamente allagati, perché dal tetto passa l’acqua della pioggia.

L’acqua dentro la mensa scolastica di Ostia

Gli operatori scolastici hanno provveduto a tamponare lo stato della mensa nel miglior modo possibile, mettendo a terra dei cartoni che assorbono le gocce piovane intrufolatesi nei locali scolastici. Una soluzione fortunosa e palliativa, considerato come per fermare l’acqua bisognerebbe riparare il soffitto del refettorio. Infatti, da lì si fa strada la pioggia, passando probabilmente per buchi e crepe all’interno della struttura.

Una situazione che di fatto, almeno oggi, rende inutilizzabile questa struttura, considerato come gli studenti dovrebbero convivere quantomeno con tavoli e sedie bagnate e un pavimento scivoloso per l’acqua. Eppure, sembra che all’interno di questi locali scolastici siano avvenute di recente delle operazioni di manutenzione e ristrutturazione, che però oggi portano a questo disastroso risultato per la componente degli studenti e soprattutto il personale scolastico. Che un nuovo scandalo è pronto ad aprirsi su una procedura amministrative della Città di Roma Metropolitana?

A riprendere la scena e a commentarla, è stato il consigliere Alessandro Aguzzetti, che telefonicamente ci ha risposto in esclusiva: “Questa mattina ho inviato una segnalazione ufficiale al X Municipio. Mi risulta che sia stato fatto un intervento sulla problematica ma a quanto pare a nulla é servito vista la situazione che addette mensa e bambini sono costretti a vivere ad ogni pioggia. Chiedo un immediato intervento risolutivo che metta fine a questa situazione”. Come si risolverà la questione della mensa? Avremmo voluto sapere anche la controparte della scuola media Caio Duilio, che purtroppo abbia riscontrato sia irraggiungibile per una dichiarazione: rimaniamo a disposizione per raccogliere una loro dichiarazione in merito.