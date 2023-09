Ostia, rubano nell’auto divisa e stetoscopio di un’infermiera: ‘Aiutatemi a ritrovarli’

Ostia è sempre più in balia dei furti. I ladri, soprattutto quelli che mettono a segno colpi all’interno delle auto in sosta sul lungomare Toscanelli, non si fermano davanti a nulla. E solo ieri, in pieno giorno, hanno sfondato il vetro di una vettura in sosta per rubare lo zaino che si trovava al suo interno.

Rubato lo zaino con dentro il materiale per il tirocinio da infermiera

La proprietaria dell’auto non è stata vittima solo del danno provocato dal vetro rotto, ma ha avuto conseguenze più serie per il suo lavoro. Alla protagonista della disavventura, infatti, è stato sottratto lo zaino con dentro tutto l’occorrente per svolgere il tirocinio da infermiera. La richiesta di aiuto per ritrovare quel materiale è stato lanciato anche sui social e, in particolare su Facebook.

L’appello per ritrovare il materiale rubato

Un post di Ostia Comune riporta l’accaduto e lancia un appello: ‘Furto in pieno giorno! Rotto il vetro della macchina per rubare uno zaino rosa della Vans. All’interno airpods, divisa da infermiera e badge Policlinico Umberto I, stetoscopio, felpa bianca e nera stile college, mazzo di chiavi con lettera M e un quadrifoglio. Aiutateci a recuperare il materiale da infermiera per terminare il tirocinio’.

La rabbia dei residenti sale

In tanti hanno commentato l’accaduto. Disorientati, spaventati, arrabbiati, ma anche tristemente ‘assuefatti’ al ripetersi dei furti che non sembrano avere fine a Ostia. A conferma di un fenomeno che sta diventando ‘normalità’, un utente scrive: “Stanno facendo una strage con le macchine ultimamente” e un altro ribadisce: “La sicurezza a Ostia è utopia”. Ma nonostante la consapevolezza di fatti che si ripetono c’è tanto risentimento da parte dei residenti che sperano ancora di poter contare su una maggiore tutela. Per quanto prevale, ormai, la rabbia: “Che vergogna… Non se ne può più”.