Topi nelle scuole di Ostia: chiusi i plessi di Mar dei Caraibi e Stella Polare per disinfestazione

Chiuse a Ostia le scuole elementari e medie dei plessi di Mar dei Caraibi e Stella Polare. Primo giorno di scuola rimandato di 48 ore per gli alunni. A sorprendere studenti e genitori un foglio appeso al cancello della scuola: “La scuola è chiusa per disinfestazione”.

Slitta il primo giorno di scuola: disinfestazione

La struttura non è utilizzabile per motivi sanitari ed igienici, dato che si è riscontrata la presenza di topi negli edifici scolastici in questione. Questa la motivazione principale che avrebbe portato alla decisione di far slittare il primo giorno di scuola di 48 ore. Non sembravano esserci intoppi per l’inizio delle lezioni nelle scuole di via Mar dei Caraibi e Stella Polare. Di punto in bianco nella giornata di lunedì, con una comunicazione protocollata 3850/U il dirigente scolastico, Monica Bernard ha dichiarato che: “Comprendendo il disagio causato alle famiglie”. La preside ha così dovuto comunicare la necessità di chiudere le strutture di via Mar dei Caraibi e Stella Polare nei giorni 12 e 13 settembre “a tutela e garanzia della sicurezza di tutta l’utenza”.