Ostia, scuolabus travolge uno scooter all’incrocio: grave il centauro

Nuovo incidente sulle strade di Ostia Ponente, dove un pulmino intorno all’ora di pranzo ha travolto uno scooter all’incrocio. Un impatto devastante, a detta dei presenti, con il bus che non fermandosi allo “stop” ha preso in pieno il due ruote e fatto volare dalla sella il centauro. Il motociclista, dopo un lungo volo con un pesante atterraggio sul manto stradale, è risultato da subito gravemente ferito nel sinistro che si era verificato.

Il bus che travolge lo scooter a Ostia

L‘incidente è avvenuto all’incrocio da via Carlo Bosio e via Corrado del Greco, in un punto peraltro noto per analoghi incidenti nella zona di Ostia Ponente. Secondo le testimonianze, che poi dovranno essere confermate dagli inquirenti, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle ore 13. Qui il pulmino, probabilmente impegnato a riportare gli studenti a casa dopo le ore scolastiche, non si sarebbe fermato per motivi da chiarire allo stop, travolgendo così uno scooter che stava attraversando la strada.

Lo scooter avrebbe impattato contro il muso del bus, che nel momento dello scontro aveva già impegnato metà dell’incrocio in cui si è verificato l’incidente. Il ragazzo che viaggiava a bordo della motocicletta, dopo un volo siderale è risultato da subito gravissimo per la violenza con cui è atterrato a terra. Sempre secondo le testimonianze dei cittadini e dei residenti, sul posto sono dovute intervenire un’ambulanza e un’auto medica.

Una volta sul posto, i sanitari hanno dovuto praticare le manovre di rianimazione per oltre mezz’ora verso il giovane, prima di poterlo spostare e trasferire, in codice rosso, presso l’ospedale più vicino. Per permettere gli interventi di soccorso e successivamente i rilevamenti del caso sull’incidente, le Forze dell’Ordine hanno dovuto chiudere la strada. I testimoni, avvicinati per qualche domanda, hanno riferito come “questo incidente era prevedibile”, poiché almeno una volta al mese in questo punto si verificano degli scontro tra mezzi motorizzati.