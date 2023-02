Razzie d’auto ad Ostia: vetri sfondati, saccheggi e sangue sulla portiera (FOTO)

Razzie di auto e vetri rotti ad Ostia. Alcuni residenti sono stati svegliati proprio nelle ore notturne della scorsa notte dai rumori fragorosi di cui poi hanno visto le conseguenze. Ladri in azione per sfondare i vetri delle auto parcheggiate ed entrare nell’abitacolo con l’obiettivo di rubare oggetti di valore custoditi all’interno.

Roma, strage di auto al parcheggio: vetri rotti, furti e cumuli di rifiuti a ridosso della caserma della polizia (FOTO)

La scorsa notte, ad Ostia, c’è stato un brutto risveglio per i residenti nella zona corollaria a Corso Duca di Genova. In zona, come spesso accade, le vetture trovano parcheggio per la notte, dopo una travagliata giornata di lavoro. Ma nelle ultime ore, purtroppo, il luogo è stato bersagliato da alcuni ladri che avevano l’intenzione di trovare qualche oggetto di valore all’interno dell’abitacolo, e per farlo hanno letteralmente sfondato i vetri delle auto che si trovavano nei paraggi. Uno spettacolo che si è rivelato in tutta la sua angoscia proprio nella mattinata di ieri, domenica 19 febbraio 2023, mentre genitori e bambini erano a passeggio per festeggiare Carnevale con le maschere. Passando per quella strada, alcuni cittadini hanno notato un’auto con vetri completamente sfondati, saccheggiata all’interno, con il porta documenti in strada, e, ciò che è apparso ancora più inquietante, tracce di sangue sulla carrozzeria.

Le foto dai social e la disperazione degli utenti

Così, è apparso subito chiaro che i ladri hanno agito nella notte, e lo hanno fatto in una delle strade più frequentate di Ostia, Corso Duca di Genova. Almeno 3 le auto in totale visitate dai ladri, e di cui i residenti hanno pubblicato le foto sulle piattaforme social, per allertare gli altri cittadini. Saccheggi in piena regola, con distruzione delle carrozzerie e dei vetri, soprattutto. La razzia, stando ad una prima provvisoria ricostruzione, sarebbe avvenuta in diversi punti di Corso Duca di Genova. Il caso che vogliamo mostrarvi, e forse quello più eclatante, riguarda una Fiat Punto bianca: qui i ladri hanno avuto accesso sfondando il finestrino del guidatore. Ma la frantumazione del finestrino potrebbe aver provocato una ferita alla mano o al braccio del malfattore, che così si è lasciato una scia di sangue dietro, perfettamente visibile sulla portiera dell’auto. Le foto che abbiamo raccolto dal web, sono piuttosto eloquenti.