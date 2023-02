Carnevale 2023 a Ostia, sfilate e carri: il programma di sabato 18 febbraio

Il Carnevale è alle porte ed è tempo di festeggiare. Numerosi gli eventi, le sfilate ed i carri carnevaleschi previsti in città e che renderanno il tutto ancora più magico e gioioso. La città di Ostia è pronta a festeggiare il Carnevale attraverso l’iniziativa “Fiabe e Racconti di Mare’, promossa e finanziata con i fondi di Cultura e Turismo del Municipio Roma X e che vuole essere un nuovo inizio per festeggiare tutti assieme in allegria un evento bello quale appunto il Carnevale, sul mare di Roma.

Carnevale 2023 Roma con carri e sfilate sabato 18 e domenica 19 febbraio: ecco dove e a che ora

La parata pedonale (e non solo) del Carnevale di Ostia

Magia, colori e tanto divertimento per grandi e piccini. Questi saranno gli ingredienti dei festeggiamenti di sabato 18 febbraio per l’ultimo weekend di Carnevale in festa. Si inizierà alle ore 15 con una parata pedonale, che vedrà il coinvolgimento di associazioni del territorio, comitati, famiglie e ragazzi in maschera accompagnati da una selezione di artisti del Roma Buskers Festival. Il corteo partirà da via Giuliano SanGallo e, passando per il Pontile, arriverà a Piazza Anco Marzio, punto d’incontro della festa. Qui saranno diverse le attività dedicate ai più piccoli con laboratori organizzati dalle associazioni presenti, truccabimbi, spettacoli circensi e tanto alto da scoprire.

Le parole dell’Assessore Caliendo

“Il carnevale è un momento di gioia per la nostra comunità, soprattutto per i più piccoli. Questa è la prima sfilata che organizziamo dopo tanto tempo. Mi auguro che nel tempo questo evento possa crescere, per la valenza che il mare di Roma esprime rispetto alle sue potenzialità”, dichiara Antonio Caliendo, Assessore alle Attività Produttive e al Turismo Municipio Roma X.

Carri e sfilate a Roma per il Carnevale 2023: ecco dove e quando

L’evento

Nell’evento, sono coinvolte anche le associazioni come la Lipu – Centro Habitat Mediterraneo Ostia e A.P.S sotto il Mare con dei laboratori per i piu’ piccoli. La selezione degli artisti del Roma Buskers Festival è invece composta da: Caracca Tamburi Itineranti, Svenka, Alessio Cinquepalle, Fil e Adriano Bono ed altri artisti a sorpresa. Infine, prima della chiusura della manifestazione fissata per le 18 circa, si terranno le premiazioni per le migliori maschere presenti. Ricordiamo inoltre che la partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, il divertimento è assicurato.

I ringraziamenti dell’Assessora alla Cultura

“Un grazie a tutti i partecipanti, e che gioia e spensieratezza prendano il sopravvento in una giornata in cui devono essere bandite noia e la tristezza per la gioia di grandi e piccoli” dichiara l’Assessora alla Cultura, Scuola e Politiche Giovanili del Municipio Roma X, Angela Mastrantoni.