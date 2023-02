Carnevale 2023 a Roma e provincia: sfilate in maschera ed eventi in programma, tutte le date

Carnevale è una delle feste più attese per l’allegria, per i colori, per le maschere. Una ricorrenza che riempie di gioia soprattutto i bambini che sono i veri protagonisti di questo appuntamento. Roma, come di consueto, non manca di proporre una serie di eventi in occasione del Carnevale 2023. Per quanto la festività abbia preso il via il 15 febbraio scorso, oggi giovedì 16 febbraio è giovedì grasso, gli eventi di maggiore rilievo sono programmati per sabato 18 e domenica 19 fino ad arrivare a martedì 21 febbraio, martedì grasso, giorno che chiuderà i festeggiamenti.

Qual è il programma di eventi a Roma

Tra le varie iniziative proposte a Roma c’è il Carnevale Testaccino che prende il via domani 17 febbraio e terminerà il 19 febbraio prossimo. Dalle 10 e 30 di sabato, invece, a Tor Marancia prende il via il Carnevale antirazzista. A caratterizzare quest’ultimo evento sarà una sfilata in maschera che prenderà il via da parco della Torre per arrivare fino alla Basilica di San Paolo. Tra via Tiburtina e via cave di Pietralata a partire dalle 15 di domenica 19 febbraio verrà offerto ai cittadini un grande spettacolo con tanto di carri allegorici.

Tante le iniziative programmate anche in centro

Nelle zone del centro saranno organizzati spettacoli da piazza Navona a piazza del Popolo, con tanto di sfilata di cavalli da piazza del Popolo a piazza Venezia. Ma anche musica, spettacoli, maschere, coriandoli, nella zona vicino Castel Sant’Angelo. Tra gli eventi caratteristici torna anche il carnevale Tiberino che si svolgerà lungo il Tevere. La manifestazione che si terrà domenica 19 febbraio vedrà sfilare adulti e bambini in maschera che percorreranno le sponde del fiume a piedi, in bicicletta, ma anche in canoa, sup e gommoni. Ma Roma è anche tradizione culinaria e le pasticcerie saranno pronte a soddisfare anche le richieste dei cittadini più golosi con castagnole, ravioli ripieni di ricotta, frappe che sono tipici della ricorrenza.