Carri e sfilate a Roma per il Carnevale 2023: ecco dove e quando

Entra nel vivo il Carnevale 2023 anche a Roma. Ricco il programma degli eventi che interesseranno in particolare il weekend alle porte, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023. Ad esempio tornerà il Carnevale Tiberino oppure quello organizzato al Bioparco nel cuore di Villa Borghese. E ancora: sfilate allegoriche dedicate ai bambini ad Ostia. Insomma, un’ampia scelta per festeggiare al meglio la festa più “colorata” dell’anno.

Sfilate Carnevale Roma 2023, date, orari e luoghi

Eventi sono stati organizzati in alcuni quartieri della Capitale. Tra questi menzioniamo quello di Testaccio, con il programma che prenderà il via domani, 17 febbraio. Quindi Tor Marancia – di scena il carnevale antirazzista dalle 10.30 – quindi le sfilate a Pietralata con il Carnevale delle Contrade di Sant’Atanasio. Corteo domenicale in questo caso tra la Tiburtina e Via di Cave di Pietralata dalle ore 15.00. A Ostia antica invece, organizzato dai commercianti di zona, l’evento dedicato ai più piccini.

Il Carnevale sul Tevere a Roma il prossimo weekend

E ancora. Il 19 febbraio 2023, in occasione della festa del Carnevale, si scenderà, in maschera, in fiume e lungo le sponde tra Scalo de Pinedo e Castel Sant’Angelo a Roma. L’evento, di carattere ludico-sportivo, ha come fine quello di promuovere, divertendosi, il territorio del bacino del Tevere a Roma, avvicinando al fiume la comunità dei cittadini. Qui tutte le informazioni in merito.

Carnevale ecosolidale a Zoomarine: pedalata per le vittime del sisma in Turchia e Siria

Le date del Carnevale 2023

Il periodo di Carnevale si è aperto ufficialmente lo scorso 5 febbraio 2023 e si concluderà martedì 21 con la giornata di Martedì Grasso. Pertanto proprio questo weekend – tanti gli eventi anche in Provincia di Roma e sul litorale romano – si concentreranno la maggior parte degli appuntamenti a tema.

Carnevale 2023 al Bioparco di Roma: ecco quando, a che ora e costo biglietti (FOTO)