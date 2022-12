Ostia si stringe intorno a Enzo Salvi: si è spento il papà Tony

Si è spento improvvisamente il signor Antonio Salvi, conosciuto da tutti come Tony, padre del noto attore romano Enzo Salvi. Ad annunciare la triste notizia sui social, è stato proprio il figlio, con questo post: “CIAO PAPÀ MIO ❤️🙏… Te ne sei andato all’improvviso 🙏

senza di Te non so ce la faro ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

Si è spento il papà di Enzo Salvi

In diverse occasioni, Enzo Salvi ci aveva portato a conoscere il signor Tony attraverso le proprie stories Instagram, nel quale riprendeva momenti di vita quotidiana e all’interno della sua famiglia. In diverse occasioni, è capitato anche che coinvolgesse il proprio padre, che in questo modo è stato conosciuto anche dai propri fan. Tanti i messaggi di cordoglio, in primis dal nipote Manuel: “Caro nonno mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino sia nella scuola che a calcio stavi sempre ad aspettarmi vicino alla rete del campo a darmi i tuoi magnifici consigli e a farmi bere il tuo magnifico the caldo che preparava nonna dopo gli allenamenti per me!!!! Sei stato il più grande portiere di ostia !!!!TI HO SEMPRE STIMATO E AMATO COME PERSONA E UOMO CHE ERI!!!!!!! Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi come hai fatto per una vita tu❤️🙏 TI AMO IL TUO KING (come mi chiamavi tu) 👴 TI AMO 💕 FIN LASSÙ 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈”.

La signora Chiara lo ricorda così: “Non riesco ancora a crederci ❤️ Mancherai Tony sei stato sempre una grande persone e ti porterò sempre nel mio cuore ❤️ condoglianze amico mio❤️🥲🙏”. Antonio scrive: “Che tristezza 😭😭😭😭😭 un uomo e un anima immensa ♥️resterai sempre nei nostri cuori ♥️grazie per tutto ciò che mi hai insegnato, un abbraccio fin lassù Magico ♥️”. Domenico dice: “Enzo leggo adesso quello che ti è capitato a te ma di riflesso anche a noi per la per il nostro grande amico fraterno, un Granda abbraccio a Bruna e a voi tutti, condoglianze mie Tiziana e da noi tutti”.

La Redazione de “Il Corriere della Città” porge le più sentite condoglianze alla famiglia Salvi e si stringe al loro dolore.