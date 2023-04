Ostia, si ubriaca e litiga con la moglie, poi prende a spintoni i carabinieri per fuggire: denunciato

Ha iniziato a litigare con la moglie, forse perché la donna gli stava suggerendo di smetterla con l’alcool. E che lui, effettivamente, avesse bevuto troppo era evidente. I due erano all’interno di un locale di Ostia, ma quella che doveva essere una serata tranquilla si stava trasformando in un incubo per la donna, visto l’atteggiamento del marito.

La lite e l’intervento dei carabinieri

La coppia, nella tarda serata di ieri, si trovava in un locale di via Armando Armuzzi, a Ostia. Ma l’uomo aveva bevuto decisamente troppo, tanto che era in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool. I due avevano quindi iniziato a litigare, con l’uomo che cercava di sopraffare la consorte.

In aiuto della donna sono sopraggiunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia, chiamati proprio dalla donna con una telefonata al 112. L’uomo, un 40enne del posto, alla vista dei militari non solo non si è calmato, ma ha assunto nei confronti dei militari un atteggiamento non collaborativo. Poi ha tentato la fuga, spintonandoli e dimenandosi, fortunatamente senza provocare lesioni ai carabinieri intervenuti. Ricondotto alla calma, il 40enne ha rifiutato l’assistenza del personale sanitario del “118” che nel frattempo era intervenuto sul posto. Nessuno è rimasto ferito. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’aggressione nel bar

Solo il giorno prima un’altra aggressione era avvenuta in un bar sul Lungomare Toscanelli: un uomo, dopo aver consumato delle bevande alcoliche, aveva preteso di andare via senza pagare. Alla richiesta del denaro da parte del titolare del locale, il cliente non solo non aveva tirato fuori i soldi, ma lo aveva aggredito. All’intervento degli agenti di polizia, l’uomo, un 40enne di Ostia, si era ripetuto, aggredendo anche i poliziotti. Le sue “bravate”, però, gli sono costate l’arresto con l’accusa di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.